Flipar Pra quem não viu: Youtuber viralizou com peixe gigante na Amazônia A fauna marinha brasileira é destaque pela sua variedade de peixes e animais que frequentam as águas nacionais. Alguns peixes de água doce são bem grandes e chamam atenção. Veja quais são os maiores e relembre a história do youtuber que pescou um gigantesco. Por Flipar

LarrynJill - Flickr