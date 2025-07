Maravilhas azuis: cor rara chama atenção em plantas e animais

A hortênsia-azul (Hydrangea macrophylla), nativa da Ásia Oriental, especialmente Japão e China, apresenta flores que variam do azul ao rosa, dependendo do pH do solo. Em solos ácidos, a planta exibe tons de azul vibrante. Além de sua beleza ornamental, é popular por sua capacidade de adaptar-se a diferentes condições ambientais