Flipar Jovem bomba no TikTok com campanha para entregador idoso Publicado no TikTok, o vídeo superou 3 milhões de visualizações e a campanha na plataforma GoFundMe arrecadou mais de US$ 22 mil — R$ 100 mil - para o idoso. A jovem e o entregador vovô se encontraram para celebrar o sucesso da iniciativa. Por Flipar

Reprodução de redes sociais