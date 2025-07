Flipar Corpo de Juliana Marins, que morreu num vulcão na Indonésia, passa por nova autópsia O corpo da brasileira Juliana Marins, que morreu após cair de uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia, passa por nova autópsia, desta vez no Rio de Janeiro. O procedimento no Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto, no Centro da cidade, é a pedido da família, com autorização da Justiça Federal e apoio da Defensoria Pública da União. Por Flipar

Reprodução/Instagram