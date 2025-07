Flipar Pesquisa revela queda acentuada no número de borboletas nos EUA Estudo publicado pela revista “Science” indica que as borboletas estão desaparecendo dos Estados Unidos. De acordo com o trabalho, o número desses insetos vem caindo em média 1,3% anualmente desde o início do século 21 no território americano. Por Flipar

James St. John/Wikimedia Commons