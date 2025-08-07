Atenção ao 'Juice Jacking': os riscos de carregar o celular em lugares públicos

Esses aparelhos mudaram a rotina das pessoas, tanto no lazer quanto no trabalho. Isso porque tem o poder de facilitar o acesso à informação e a criação de um networking, para manter a rede de contatos sempre ativa.
Para facilitar a conectividade dos usuários, os espaços públicos passaram a se adaptar na busca por atender tais demandas. Assim, é possível encontrar entradas de USB em aeroportos, shoppings, rodoviárias, estádios e até em veículos automotivos e ônibus.
A principal dúvida é se as famosas tomadas públicas são seguras para que as pessoas possam carregar seus celulares. Afinal, espetar um cabo USB e conectar seu aparelho em um espaço desconhecido pode trazer problemas futuros.
Especialistas em segurança digital alertam que o uso de tais entradas podem abrir portas para determinados crimes virtuais. Esse risco não está diretamente ligado à eletricidade, mas sim à conexão de dados dos aparelhos com uma USB desconhecida.
Quando um usuário pluga o celular diretamente a uma entrada USB desconhecida, é possível que hackers tenham acesso ao conteúdo do seu aparelho. Entre eles, fotos, mensagens, senhas salvas e até informações bancárias.
Um desses golpes é chamado Juice Jacking. Ele consiste em adulterar uma porta ou cabo USB para roubar dados de um celular enquanto ele está sendo carregado.
Por meio desse sistema, hackers podem instalar softwares maliciosos para ganhar acesso ao dispositivo e trazer muitos prejuízos ao consumidor.
Depois do roubo, essas informações podem ser vendidas na dark web ou usadas para outros crimes, como roubo de identidade e fraude.
Outra ameaça comum é o phishing, que é a prática de enganar usuários para que eles revelem informações confidenciais, como senhas e dados bancários.
O golpe é perigoso, porém não é tão comum por ser mais difícil de colocá-lo em prática. Entretanto, é necessário ter cuidados específicos para manter a segurança do aparelho em ambientes públicos.
Por outro lado, a ameaça tem se tornado cada vez mais frequente, sobretudo em locais de grande circulação de pessoas. Nesses ambientes, a vigilância dos equipamentos é mais complicada e deixa a pressa dos usuários em perigo.
Além disso, as orientações de segurança é que deixe o celular destravado ao carregá-lo em um local público. É preciso também desconfiar de cabos ou adaptadores “esquecidos” em locais públicos, o que podem ser armadilhas deixadas por criminosos.
Outro ponto importante é a preferência pelo uso de acessórios como power banks para carregar o celular. É uma estratégia importante e mais segura, que elimina a dependência de tomadas e ajuda a prolongar a vida útil da bateria.
Caso precise carregar o aparelho e não possua um power bank, dê preferência por manter o dispositivo desligado durante a recarga.
Nesse sentido, se necessitar utilizar o aparelho durante a recarga, desative a opção de transferir dados via USB, na opção “Nenhuma transferência de dados”.
Altere as portas USB para que, ao conectar o dispositivo, seja instalada alguma forma de evitar o desempenho de um malware. Esse recurso malicioso pode bloquear o dispositivo ou extrair dados pessoais, senhas e informações bancárias.
Ao conectar o dispositivo, é necessário ficar atento se aparecer algum aviso pedindo para compartilhar dados. Caso isso aconteça, o usuário precisa selecionar a opção 'carregar somente' ou desconectar de uma vez o aparelho.
Evite carregar o celular utilizando diretamente a porta USB. Carregue o dispositivo com a dupla cabo + fonte (caixinha) original do celular, conectando-o apenas em tomadas comuns de energia.
O Juice Jacking ficou conhecido em 2011 na conferência DefCon dos Estados Unidos. Na época, pesquisadores de segurança criaram e disponibilizaram propositalmente um totem de carregamento público infectado.
Dessa forma, quando as pessoas se conectaram ao totem, receberam um aviso sobre os perigos daquela ação. O intuito era conscientizar o público sobre as vulnerabilidades das portas USB e totens de carregamento públicos.
Existem alguns dispositivos de proteção acopláveis em cabos USB conhecidos como “USB condoms”. Eles buscam desabilitar o pino de dados no cabo do carregador, algo que limita o acesso ao aparelho.