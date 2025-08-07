Inventividade com ousadia: as construções mais doidas do planeta

O Sheraton Huzhou Hot Spring Resort , na China, chama atenção pelo formato de ferradura. É um hotel luxuoso, com 321 quartos, erguido sobre o Lago Tai.
Burj Al Arab - Emirados Árabes - O luxuoso hotel construído sobre uma ilha artificial de vidro de 280 metros perto da praia de Jumeirah, em Dubai, tem estrutura de concreto e três níveis no subsolo. Seu formato lembra a vela de um dhow, um tipo de barco Árabe.
Krzywy Domek - Sopot - Polônia - O imóvel construído de forma irregular fica na cidade de Sopot e faz parte do centro comercial Rezydent. Foi erguido em 2004 e ocupa uma área de 4.000 m². Seu nome significa 'casa curva' ou 'casa retorcida'
Museu Guggenheim - (EUA) - O museu em Nova York recebe mais de 1 milhão de visitantes por ano. É famoso pelas linhas curvas da fachada e recebeu o título de Marco Histórico Nacional.
A arquitetura de camadas é tão intrigante que foi cenário de uma longa sequência de perseguição no filme 'Trama Internacional' (2009), estrelado por Clive Owen e Naomi Watts. As curvas do museu são parte do pôster do filme.
Museu Guggenheim - Espanha - A unidade do Guggenheim situada na cidade de Bilbao encanta os visitantes. Construído entre 1992 e 1997, o museu é coberto de superfícies de titânio curvadas em vários pontos, que lembram escamas de peixe. Visto do rio, o prédio parece ter forma de um barco.
Arc en Ciel - França - O edifício construído em 2010 em Bourdeaux tem escritórios no primeiro andar e residências nos outros cinco. É envidraçado, com lâminas coloridas, e tem caixas que sobressaem à fachada, funcionando como extensões de terraços ou apartamentos.
Balancing Barn - Inglaterra - O celeiro com chapas de metal reflexivo, construído sobre um balanço em 2010, em Suffolk, causa o, pois parece desafiar a gravidade. Tem 30m de comprimento e um balanço de 15m de declive.
Atomium - Bélgica - Construído em 1958 para a Expo58, tornou-se permanente e é uma das principais atrações em Bruxelas. Com 102m de altura, representa um cristal de ferro, ampliado 165 milhões de vezes, com tubos que formam 8 vértices. Suas folhas de alumínio foram renovadas em 2004.
Takasugi-an - Japão - Esta curiosa casa foi construída pelo arquiteto japonês Terunobu Fujimori. É uma Casa de Chá, popular no país, erguida em árvores. Fica sobre dois castanheiros na cidade de Chino.
Lotus Building - China - Construído em 2013, fica no Parque do Povo, na cidade de Wujin, e ocupa 35 mil m². A flor aquática lótus representa a pureza espiritual no Budismo.
Lotus Temple - Índia - É uma Casa de Adoração Bahá'í situada em Nova Déli. O edifício foi concluído em 1986 e, assim como o Lotus Building da China, tem o formato da flor sagrada.
Marta Herford - Alemanha - O museu fundado na cidade de Herford lembra uma mobília e o nome Marta é acrônimo que junta, no idioma alemão, Möbel (móvel), Art e Ambiente.
Casa DanÃ§ante -TchÃ©quia - Este prÃ©dio de escritÃ³rios em Praga diverte pela sensaÃ§Ã£o de movimento. Erguido em 2 anos, foi aberto em 1996, tambÃ©m Ã© chamado de 'Fred E Ginger', numa alusÃ£o a Fred Astaire e Ginger Rogers, astros de musicais da Era de Ouro de Hollywood.
Grande Teatro Nacional - China - Também chamado de Centro Nacional de Artes Cênicas, fica em Pequim. Inaugurado em 2007, tem uma enorme estrutura em titânio que parece estar cortada ao meio, rodeada por um lago artificial. A cúpula fica a 46m de altura.
Turning Torso - Suécia - Este arranha-céus situado na cidade de Malmö, tem 190m de altura, com 54 andares. Ele faz uma espécie de giro de 90 graus, como se estivesse torcendo o edifício.
Puerta de Europa - Espanha - Também conhecidas como Torres KIO, essas construções são tão inclinadas que geram a dúvida: como não caem? Com altura de 114m e 26 andares, cada torre tem 15º de inclinação. Ficam na Plaza de Castilla, em Madri.
Dynamic Tower - Emirados Árabes - Conhecida como Edifício de Arquitetura Dinâmica ou Torre Da Vinci, é um arranha-céu móvel de 420m em Dubai. Cada andar é projetado para girar de forma independente. A foto mostra como a torre muda de formato, dependendo da rotação feita em cada andar do prédio.
Hundertwasserhaus - Áustria - Complexo residencial construído entre 1983 e 1986, em Viena. Parece um quebra-cabeça colorido, em que o chão não é reto, e sim ondulado, e onde no interior dos quartos crescem árvores que saem pelas janelas..
Olho - Brasil - Este é o apelido dado ao Museu Oscar Niemeyer, por causa do formato. Foi aberto em 2002, em Curitiba (PR) é uma obra impactante na paisagem.
Museu de Arte Contemporânea - Brasil - Em forma de disco voador, esta outra obra de arte arquitetônica de Oscar Niemeyer fica no Mirante de Boa Viagem, em Niterói (RJ), às margens da Baía de Guanabara. Foi inaugurado em 1996, com quatro pavimentos, numa praça de 2.500 m².
Heydar Aliyev Cultural Center - Azerbaijão - O prédio, de arquitetura sinuosa, é um museu e galeria de arte na cidade de Baku. A obra, de 2007, faz parte da proposta de modernização do país desenvolvida desde a independência, com o fim da União Soviética, em 1991.
Casa Milà - Espanha - Apelidada de La Pedrera, é Patrimônio Mundial da Unesco (junto com outras obras do arquiteto catalão Antonio Gaudí). Espaço aberto para visitação, não tem qualquer linha reta. Há quem compare as curvas com ondas de lava ou dunas de areia. O terraço tem esculturas e chaminés.
The Hive (Learning Hub South) - Singapura - O complexo, chamado 'Colmeia', abriga a Universidade TecnolÃ³gica de Nanyang, em Jurong West, no oeste do paÃs. Tem 12 torres em torno de um Ã¡trio pÃºblico, que se afunilam em direÃ§Ã£o Ã base, com 56 salas de aula sem cantos.
Palácio de Artes Rainha Sofia - Espanha - Casa de ópera na cidade de Valencia, aberta em 2005, faz parte do complexo arquitetônico da Cidade das Artes e das Ciências, projetado (em conjunto com Félix Candela), por Santiago Calatrava, cujos trabalhos inovadores vêm se espalhando pelo mundo.
Museu do Amanhã - Brasil - Também projetado pelo espanhol Santiago Calatrava, o moderno museu no Rio de Janeiro, aberto em 2015, fica num pier na Baía de Guanabara. Tem espinhas solares que se movem ao longo da claraboia e se adaptam às mudanças climáticas.
Longaberger Company - EUA - Empresa aberta em 1973, em Ohio, fabricava e distribuía cestas artesanais de madeira. Hoje pertence a uma empresa mais ampla, que também produz alimentos, joias e móveis, entre outros artigos. Mas o incrível formato de cesta foi preservado.
Norddeutsche Landesbank - Alemanha - Um dos maiores bancos comerciais da Alemanha, fica na cidade de Hannover e chama atenção pela sobreposição de blocos como se fosse um gigantesco Lego.