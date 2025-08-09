Esses países já tiveram outros nomes; confira

Veja países que passaram a ter nomes diferentes dos originais.
Países Baixos (Antiga Holanda) - 17 milhões de habitantes. Capital: Amsterdã.
A mudança do nome, em 2020, foi por motivo econômico. O país quis ressaltar seu grande atrativo, que é o fato de ser 'Nerderland' (Terra Baixa). Mais de 60% da população moram abaixo do nível do mar.
Irã (Antiga Pérsia) - 87 milhões de habitantes. Capital: Teerã
A mudança foi em março de 1935 por sugestão do embaixador da Pérsia na Alemanha porque Irã já era mesmo o nome do país na língua persa. Ele queria que o nome de razia fosse adotado mundialmente.
Tailândia (Antigo Sião) - 68 milhões de habitantes. Capital: Bangkok
Um dos poucos países do Sudeste Asiático que nunca foram colonizados por britânicos ou franceses. Durante séculos, é governado por reis. Mas, nos anos 1930, a monarquia deixou de ser absoluta para ser constitucional. E o nome passou a ser Tailândia (que significa 'país das pessoas livres')
Camboja (Antigo Khmer) -17 milhões de habitantes. Capital: Phnom Penh.
Antes do nome Camboja, adotado em 1993, o Khmer ainda se transformou primeiro em Camputchea em 1979. Depois de 1993, o Estado virou Reino, mas o nome Camboja foi mantido.
Myanmar (Antiga Birmânia) - 55 milhões de habitantes. Capital: Naipidau.
O nome foi modificado em 1989 pela junta militar que governava o país, um ano depois de um massacre com milhares de mortos numa revolta popular.
Irlanda (Antigo Estado Livre Irlandês) - 5 milhões de habitantes. Capital: Dublin
Em 1937, o nome foi alterado para que todos os laços com o Reino Unido fossem rompidos.
Sri Lanka (Antigo Ceilão) - 22 milhões de habitantes. Capital: Sri Jaiavardenapura-Cota
O nome Ceilão, mantido pelo Império Britânico, foi extinto pelo governo do país após a independência em 1948. Em 2011, todas as referências ao Ceilão que ainda existiam em documentos oficiais foram abolidas.
Tchéquia (Antiga República Tcheca) - 11 milhões de habitantes. Capital: Praga
Depois do desmembramento da Tchecoslováquia, uma parte ficou como República Tcheca. Mas em 2016, o governo protocolou um pedido para que o nome do país se tornasse uma palavra única: Tchéquia.
Macedônia do Norte (Antiga República da Macedônia) - 2,1 milhões de habitantes. Capital: Escópia.
Em 2019, a mudanÃ§a foi feita para obter alianÃ§a com a Otan e se distinguir da MacedÃŽnia na GrÃ©cia.
Eswatini (Antiga Suazilândia) - 1,3 milhão de habitantes. Capital: Mababane.
Em 2018, o Rei fez a alteração para uniformizar a palavra que já era usada pelos nativos (Eswatini é Suazilândia na língua local). Além disso, evitava confusão com Switzerland (Suíça em inglês).
Zimbábue (Antiga Rodésia) - 16 milhões de habitantes. Capital: Harare
Rodésia era o nome do país durante o período de colonização britânica. Mas, ao tornar-se independente do Reino Unido em 1980, o país passou a se chamar Zimbábue.
Etiópia (Antiga Abissínia) - 120 milhões de habitantes. Capital: Adis Ababa
O Império Etíope, conhecido como Abissínia, existiu de 1270 até 1974, quando a monarquia foi deposta por um golpe de estado e nome mudou.
Burquina Faso (Antigo Alto Volta): 21 milhões de habitantes. Capital: Uagadugu
O nome foi trocado em 1984 pelo presidente do país: nos idiomas locais, Burquina significa 'pessoas honestas' e Faso significa 'Pátria'.
Namíbia (Antigo Sudoeste Africano) - 2,5 milhões de habitantes. Capital: Vinduque
O país chamava-se Sudoeste Africano quando governado pelo Império Alemão e pela África do Sul. Mudou de nome em 1990, quando tornou-se independente. O nome vem do Deserto de Namib, palavra que significa 'área onde há mais nada'.
Bangladesh (Paquistão Oriental) - 165 milhões de habitantes. Capital: Daca
Até 1970, o Paquistão era dividido entre oriental e ocidental. A independência da parte oriental foi em 1971, transformando-se em Bangladesh.