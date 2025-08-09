Como não pegaram na edição? Erros absurdos nos filmes

Bebê falso em “Sniper Americano” (2014): Tem bebê no cinema mais fake do que esse que apareceu em “Sniper Americano”? A cena impactou tanto que esse tema foi mais debatido do que o próprio filme na época. E detalhe: o filme concorreu ao Oscar!
Maquiagem invisível em “Batman: O retorno” (1992): Para dar mais realismo ao homem-morcego, o diretor Tim Burton optou por fazer com que o personagem usasse maquiagem preta em volta dos olhos enquanto usa a máscara de Batman, justamente para não aparecer a pele de Bruce Wayne - que tem a pele branca.
Acontece que, em uma cena enquanto conversa com a Mulher-Gato, o personagem resolve tirar a máscara para revelar sua identidade e a maquiagem simplesmente desaparece de um segundo para o outro! Aí não teve jeito, muita gente notou e tirou sarro!
Soco real em “Blade Runner 2049” (2017): Em uma cena de luta entre os personagens principais do filme, Harrison Ford dá um soco de verdade em Ryan Gosling e isso fica notável pela reação dos atores. Em uma entrevista, Ford culpou as luzes piscantes da cena pelo erro dele.
Retrovisor fantasma em “As Patricinhas de Beverly Hills” (1995): A personagem Cher está aprendendo a dirigir e, em uma cena, acaba quebrando o retrovisor do carro.
Acontece que no momento seguinte o retrovisor surge de novo sem a menor explicação!
Som errado em “007 Contra o Satânico Dr. No” (1962): Em uma cena de perseguição, Bond está fugindo de carro e é possível ouvir sons de pneus “cantando” na cena. Acontece que a fuga acontece em um chão de terra e não em asfalto…
Barba esquecida em “Velozes & Furiosos 6” (2013): Em uma sequência do filme, o ator Dwayne Johnson aparece sem barba e logo na sequência ela volta sem a menor explicação. Doideira!
Física bizarra em “Frozen: Uma Aventura Congelante” (2013): Na cena em que Elsa canta “Let It Go” tem um erro bizarro na física do cabelo dela. Quando a personagem solta o cabelo, a trança dela simplesmente passa “por dentro” do seu braço.
Mancha na camisa em “Um Lugar Chamado Notting Hill” (1999): Em uma cena, William (Hugh Grant) esbarra em Anna (Julia Roberts) e derruba suco de laranja na blusa dos dois.
Durante toda essa sequência é possível reparar que a mancha na camisa dele fica totalmente inconsistente, ora ficando maior, ora menor, ora mais fraca, ora mais forte.
Fantasma em “O Abutre” (2014): O que parece um fantasma, na verdade é um membro da equipe que surge ao fundo, escondido nas sombras, em uma cena do filme “O Abutre”. Pelo visto não estava tão escondido assim.
Croissant ou panqueca em “Uma Linda Mulher'' (1990): Olha a Julia Roberts aqui de novo. De um corte da cena para outro, o que está na mão dela passa de um croissant para uma panqueca do nada!
Marcas de bala em “Pulp Fiction” (1994): Antes mesmo de tentarem balear Jules (Samuel L. Jackson) e Vincent (John Travolta), as marcas de bala já apareciam na parede atrás dos dois.
Vassoura voando em “007: Quantum of Solace” (2008): Enquanto James Bond pegava sua moto, um figurante aparece nos fundos varrendo não o chão, mas o ar!
“Dá uma mãozinha” em “Pânico” (1996): Na sequência final do filme, quando um dos personagens sai de um closet, é possível ver surgir, rapidamente, um par de mãos de algum membro da equipe.
Stormtrooper atrapalhado em “Star Wars: Uma Nova Esperança” (1977): Um dos erros mais clássicos do cinema é esse guerreiro stormtrooper bem desajeitado que bate com o capacete ao passar por uma porta. Dá até para ouvir o som da pancada!
Erro de continuidade em â??A Pequena Sereiaâ? (1989): Durante o primeiro jantar de Ariel no castelo de Eric, as alÃ§as das tampas na mesa de jantar mudam de uma cena para outra.
Câmera em “O Cavaleiro das Trevas” (2008): Na famosa cena em que o Batman interroga o Coringa, assim que ele joga o vilão contra a parede, o operador de câmera aparece por um breve momento no espelho. Que falha!
Caindo sozinho em “O Cavaleiro das Trevas Ressurge” (2012): Mais um erro grotesco no universo do Batman. Dessa vez, em uma cena de luta no telhado, é possível notar um dos capangas caindo sozinho ao fundo, sem tomar golpe de ninguém!
Como se não bastasse, em outra cena do filme, acontece a mesma coisa! Dessa vez ele se joga para trás como se alguém o tivesse golpeado.
Coice em “O Último Samurai” (2003): Em uma cena de preparação para a guerra, é possível ver um dos atores levando um coice de um cavalo.
Viagem do tempo em “Game of Thrones”: Embora não seja em filme, um erro que ficou famoso nas redes sociais foi um copo da cafeteria “Starbucks” que surgiu em uma cena da série Game of Thrones. A série era conhecida pelo seu valor de produção altíssimo e deu esse vacilo! Os fãs não perdoaram!