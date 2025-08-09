Flipar

Como não pegaram na edição? Erros absurdos nos filmes

Uma das partes mais importantes na hora de produzir um filme é perceber todos os erros que aconteceram durante a filmagem e não deixar que nenhum deles vá 'para o ar'. Curiosamente, alguns filmes relevantes tiveram falhas na gravação que não foram retiradas.

Por Flipar
cottonbro por Pexels

Bebê falso em “Sniper Americano” (2014): Tem bebê no cinema mais fake do que esse que apareceu em “Sniper Americano”? A cena impactou tanto que esse tema foi mais debatido do que o próprio filme na época. E detalhe: o filme concorreu ao Oscar!

Reprodução / Sniper Americano

Maquiagem invisível em “Batman: O retorno” (1992): Para dar mais realismo ao homem-morcego, o diretor Tim Burton optou por fazer com que o personagem usasse maquiagem preta em volta dos olhos enquanto usa a máscara de Batman, justamente para não aparecer a pele de Bruce Wayne - que tem a pele branca.

Reprodução / Batman: O Retorno

Acontece que, em uma cena enquanto conversa com a Mulher-Gato, o personagem resolve tirar a máscara para revelar sua identidade e a maquiagem simplesmente desaparece de um segundo para o outro! Aí não teve jeito, muita gente notou e tirou sarro!

Reprodução / Batman: O Retorno

Soco real em “Blade Runner 2049” (2017): Em uma cena de luta entre os personagens principais do filme, Harrison Ford dá um soco de verdade em Ryan Gosling e isso fica notável pela reação dos atores. Em uma entrevista, Ford culpou as luzes piscantes da cena pelo erro dele.

Reprodução / YouTube

Retrovisor fantasma em “As Patricinhas de Beverly Hills” (1995): A personagem Cher está aprendendo a dirigir e, em uma cena, acaba quebrando o retrovisor do carro.

Reprodução / As Patricinhas de Beverly Hills

Acontece que no momento seguinte o retrovisor surge de novo sem a menor explicação!

Reprodução / As Patricinhas de Beverly Hills

Som errado em “007 Contra o Satânico Dr. No” (1962): Em uma cena de perseguição, Bond está fugindo de carro e é possível ouvir sons de pneus “cantando” na cena. Acontece que a fuga acontece em um chão de terra e não em asfalto…

Reprodução / 007 Contra o Satânico Dr. No

Barba esquecida em “Velozes & Furiosos 6” (2013): Em uma sequência do filme, o ator Dwayne Johnson aparece sem barba e logo na sequência ela volta sem a menor explicação. Doideira!

Reprodução / Velozes e Furiosos 6

Física bizarra em “Frozen: Uma Aventura Congelante” (2013): Na cena em que Elsa canta “Let It Go” tem um erro bizarro na física do cabelo dela. Quando a personagem solta o cabelo, a trança dela simplesmente passa “por dentro” do seu braço.

Reprodução / Frozen

Mancha na camisa em “Um Lugar Chamado Notting Hill” (1999): Em uma cena, William (Hugh Grant) esbarra em Anna (Julia Roberts) e derruba suco de laranja na blusa dos dois.

Reprodução / Um Lugar Chamado Notting Hill

Durante toda essa sequência é possível reparar que a mancha na camisa dele fica totalmente inconsistente, ora ficando maior, ora menor, ora mais fraca, ora mais forte.

Reprodução / Um Lugar Chamado Notting Hill

Fantasma em “O Abutre” (2014): O que parece um fantasma, na verdade é um membro da equipe que surge ao fundo, escondido nas sombras, em uma cena do filme “O Abutre”. Pelo visto não estava tão escondido assim.

Reprodução / O Abutre

Croissant ou panqueca em “Uma Linda Mulher'' (1990): Olha a Julia Roberts aqui de novo. De um corte da cena para outro, o que está na mão dela passa de um croissant para uma panqueca do nada!

Reprodução / Uma Linda Mulher

Marcas de bala em “Pulp Fiction” (1994): Antes mesmo de tentarem balear Jules (Samuel L. Jackson) e Vincent (John Travolta), as marcas de bala já apareciam na parede atrás dos dois.

Reprodução / Pulp Fiction

Vassoura voando em “007: Quantum of Solace” (2008): Enquanto James Bond pegava sua moto, um figurante aparece nos fundos varrendo não o chão, mas o ar!

Reprodução / 007: Quantum of Solace

“Dá uma mãozinha” em “Pânico” (1996): Na sequência final do filme, quando um dos personagens sai de um closet, é possível ver surgir, rapidamente, um par de mãos de algum membro da equipe.

Reprodução / Pânico

Stormtrooper atrapalhado em “Star Wars: Uma Nova Esperança” (1977): Um dos erros mais clássicos do cinema é esse guerreiro stormtrooper bem desajeitado que bate com o capacete ao passar por uma porta. Dá até para ouvir o som da pancada!

Reprodução / Star Wars Episódio IV: Uma Nova Esperança

Câmera em “O Cavaleiro das Trevas” (2008): Na famosa cena em que o Batman interroga o Coringa, assim que ele joga o vilão contra a parede, o operador de câmera aparece por um breve momento no espelho. Que falha!

Reprodução / O Cavaleiro das Trevas

Caindo sozinho em “O Cavaleiro das Trevas Ressurge” (2012): Mais um erro grotesco no universo do Batman. Dessa vez, em uma cena de luta no telhado, é possível notar um dos capangas caindo sozinho ao fundo, sem tomar golpe de ninguém!

Reprodução / O Cavaleiro das Trevas Ressurge

Como se não bastasse, em outra cena do filme, acontece a mesma coisa! Dessa vez ele se joga para trás como se alguém o tivesse golpeado.

Reprodução / O Cavaleiro das Trevas Ressurge

Coice em “O Último Samurai” (2003): Em uma cena de preparação para a guerra, é possível ver um dos atores levando um coice de um cavalo.

Reprodução / O Último Samurai

Viagem do tempo em “Game of Thrones”: Embora não seja em filme, um erro que ficou famoso nas redes sociais foi um copo da cafeteria “Starbucks” que surgiu em uma cena da série Game of Thrones. A série era conhecida pelo seu valor de produção altíssimo e deu esse vacilo! Os fãs não perdoaram!

Reprodução / Game of Thrones

