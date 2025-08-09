Flipar Como não pegaram na edição? Erros absurdos nos filmes Uma das partes mais importantes na hora de produzir um filme é perceber todos os erros que aconteceram durante a filmagem e não deixar que nenhum deles vá 'para o ar'. Curiosamente, alguns filmes relevantes tiveram falhas na gravação que não foram retiradas. Por Flipar

cottonbro por Pexels