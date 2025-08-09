Já foi em alguma? As menores cidades brasileiras em território

1° lugar: Santa Cruz de Minas - Estado brasileiro: Minas Gerais - Área territorial: 3,565 km². População: 8.100 habitantes
2° lugar: Águas de São Pedro - Estado brasileiro: São Paulo - Área territorial: 3,612 km². População: 2.700 habitantes.
3° lugar: São Caetano do Sul - Estado brasileiro: São Paulo - Área territorial: 15,331 km². População: 162 mil habitantes.
4° lugar: Poá - Estado brasileiro: São Paulo - Área territorial: 17,264 km². População: 119 mil habitantes.
5° lugar: Jandira - Estado brasileiro: São Paulo - Área territorial: 17,449 km². População: 119 mil habitantes.
6° lugar: Fernando de Noronha - Estado brasileiro: Pernambuco - Área territorial: 18,609 km². População: 3.100 habitantes. Cabe destacar que Fernando de Noronha é um arquipélago considerado um 'distrito' pernambucano. Tanto que não tem eleição municipal.
7° lugar: Nilópolis - Estado brasileiro: Rio de Janeiro - Área territorial: 19,393 km². População: 162 mil habitantes.
8° lugar: General Maynard - Estado brasileiro: Sergipe - Área territorial: 19,793 km². População: 3 mil habitantes.
9° lugar: Taboão da Serra - Estado brasileiro: São Paulo - Área territorial: 20,388 km² . População: 294 mil habitantes.
10° lugar: Toritama - Estado brasileiro: Pernambuco - Área territorial: 25,704 km². População: 46 mil habitantes.
11° lugar: Senador Georgino Avelino - Estado brasileiro: Rio Grande do Norte - Área territorial: 26,100 km². População: 4.500 habitantes.
12° lugar: Borborema - Estado brasileiro: Paraíba - Área territorial: 26,107 km². População: 16 mil habitantes..
13° lugar: Duas Estradas - Estado brasileiro: Paraíba - Área territorial: 27,012 km². População: 3.500 habitantes
14° lugar: Esteio - Estado brasileiro: Rio Grande do Sul - Área territorial: 27,676 km². População: 83 mil habitantes.
15° lugar: Bayeux - Estado brasileiro: Paraíba - Área territorial: 27,705 km². População: 97 mil habitantes.
16° lugar: Santa Luzia do Norte - Estado brasileiro: Alagoas - Área territorial: 28,857 km². População: 7.300 habitantes.
17° lugar: Ferraz de Vasconcelos - Estado brasileiro: São Paulo - Área territorial: 29,564 km². População: 196 mil habitantes.
18° lugar: Cabedelo - Estado brasileiro: Paraíba - Área territorial: 29,873 km². População: 69 mil habitantes.
19° lugar: Diadema - Estado brasileiro: São Paulo - Área territorial: 30,732 km². População: 427 mil habitantes.
20° lugar: Lucrécia - Estado brasileiro: Rio Grande do Norte - Área territorial: 30,931 km². População: 4 mil habitantes.