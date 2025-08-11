Atriz de ‘Supernanny’ revela diagnóstico de doença que pode matá-la

No dia 12/07, a babá compartilhou publicação no Instagram contando ter anafilaxia, reação alérgica grave e potencialmente fatal.
“Já sobrevivi a mais choques anafiláticos do que estou preparada para contar em detalhes agora”, desabafou Frost na publicação.
“Não me desculpo pela minha condição médica. Não a pedi, e ela não define quem eu sou nem o impacto que eu causo no mundo diariamente, mas impacta a maneira como vivo minha vida cotidiana”, completou.
A anafilaxia é uma resposta aguda e sistêmica do organismo a alguns tipos de alimentos como crustáceos, medicamentos, mudanças climáticas intensas, pelos de animais, picadas de insetos, entre outros.
Pessoas com esse diagnóstico estão suscetíveis a reações alérgicas em diversos sistemas - cutâneo, respiratório, cardiovascular e gastrointestinal - que podem levar à morte caso não haja um rápido atendimento.
A reação anafilática, que é sempre uma emergência médica, acontece quando o sistema imunológico responde ao contato com um componente alérgeno liberando uma grande quantidade de substâncias químicas.
No vídeo, Jo Frost declarou que tem extremo cuidado com o que come, checando a composição de qualquer produto antes de comprá-lo ou consumi-lo.
“Peço que melhorem o treinamento de seus funcionários e que as empresas alimentícias, em geral, se empenhem mais na criação de produtos que todos possam desfrutar sem medo de adoecer ou morrer”, alertou.
Ela ainda relatou que está sempre acompanhada de um EpiPen - uma injeção pré-carregada de adrenalina capaz de atrasar ou até mesmo interromper uma reação alérgica.
Nascida em Londres, capital do Reino Unido, Jo Frost tem 55 anos. Ela tornou-se famosa mundialmente no papel de Supernanny.
Ela também trabalhou por muitos anos como babá na Inglaterra e nos Estados Unidos, tendo começado nessa profissão quando tinha apenas 18 anos, em 1989.
No reality show britânico, entre 2004 e 2011, ela auxiliava os pais na missão de criar os filhos, recorrendo a técnicas de disciplina, mas procurando não perder a afetuosidade.
O programa tornou Frost uma referência mundial em comportamento infantil. Ela conduziu outros programas com temática educacional e lançou livros a respeito.
Em cada um dos episódios, Supernanny visitava uma família diferente para aplicar métodos disciplinares e de entretenimento que visavam tornar o ambiente doméstico melhor.
Houve versÃµes do programa em mais de 40 paÃses. O original britÃ¢nico teve seis temporadas, enquanto a versÃ£o americana foi exibida na rede ABC.
Na versão americana, também comandada por Frost, o sucesso a fez ser convidada para programas de entrevista célebres com apresentadores como David Letterman, Oprah Winfrey e Jay Leno.
Desde 2014, Jo Frost é casada com o produtor Darrin Jackson. O casal não tem filhos biológicos, mas ela tem um enteado, fruto de um relacionamento anterior de seu marido.
Supernanny teve uma versão brasileira exibida pelo SBT durante uma década, com a educadora argentina Cris Poli exercendo o papel originalmente desempenhado por Jo Frost.