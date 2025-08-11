Flipar

Atriz de ‘Supernanny’ revela diagnóstico de doença que pode matá-la

A britânica Jo Frost, que ficou célebre ao liderar o reality show “Supernanny”, revelou que foi diagnosticada com uma grave doença que já colocou sua vida em perigo diversas vezes.

- Reprodução do Instagram @jofrost

No dia 12/07, a babá compartilhou publicação no Instagram contando ter anafilaxia, reação alérgica grave e potencialmente fatal.

Reprodução do Instagram @jofrost

“Já sobrevivi a mais choques anafiláticos do que estou preparada para contar em detalhes agora”, desabafou Frost na publicação.

Reprodução do Instagram @jofrost

“Não me desculpo pela minha condição médica. Não a pedi, e ela não define quem eu sou nem o impacto que eu causo no mundo diariamente, mas impacta a maneira como vivo minha vida cotidiana”, completou.

Reprodução do Instagram @jofrost

A anafilaxia é uma resposta aguda e sistêmica do organismo a alguns tipos de alimentos como crustáceos, medicamentos, mudanças climáticas intensas, pelos de animais, picadas de insetos, entre outros.

Reprodução do Instagram @jofrost

Pessoas com esse diagnóstico estão suscetíveis a reações alérgicas em diversos sistemas - cutâneo, respiratório, cardiovascular e gastrointestinal - que podem levar à morte caso não haja um rápido atendimento.

Imagem Freepik

A reação anafilática, que é sempre uma emergência médica, acontece quando o sistema imunológico responde ao contato com um componente alérgeno liberando uma grande quantidade de substâncias químicas.

PublicDomainPictures pixabay

Entre os sintomas de anafilaxia estÃ£o: dificuldade para respirar; inchaÃ§o repentino no rosto, lÃ¡bios, lÃ­ngua ou garganta; manchas vermelhas e coceira intensa na pele; queda repentina da pressÃ£o arterial; e nÃ¡useas, vÃŽmito, diarreia ou dores abdominais.

Imagem Freepik

No vídeo, Jo Frost declarou que tem extremo cuidado com o que come, checando a composição de qualquer produto antes de comprá-lo ou consumi-lo.

Reprodução do Instagram @jofrost

“Peço que melhorem o treinamento de seus funcionários e que as empresas alimentícias, em geral, se empenhem mais na criação de produtos que todos possam desfrutar sem medo de adoecer ou morrer”, alertou.

Reprodução do Instagram @jofrost

Ela ainda relatou que está sempre acompanhada de um EpiPen - uma injeção pré-carregada de adrenalina capaz de atrasar ou até mesmo interromper uma reação alérgica.

Reprodução

Nascida em Londres, capital do Reino Unido, Jo Frost tem 55 anos. Ela tornou-se famosa mundialmente no papel de Supernanny.

Divulgação

Ela também trabalhou por muitos anos como babá na Inglaterra e nos Estados Unidos, tendo começado nessa profissão quando tinha apenas 18 anos, em 1989.

Divulgação

No reality show britânico, entre 2004 e 2011, ela auxiliava os pais na missão de criar os filhos, recorrendo a técnicas de disciplina, mas procurando não perder a afetuosidade.

J Reprodução do Instagram @jofrost

O programa tornou Frost uma referência mundial em comportamento infantil. Ela conduziu outros programas com temática educacional e lançou livros a respeito.

Reprodução do Instagram @jofrost

Em cada um dos episódios, Supernanny visitava uma família diferente para aplicar métodos disciplinares e de entretenimento que visavam tornar o ambiente doméstico melhor.

JReprodução do Instagram @jofrost

Houve versÃµes do programa em mais de 40 paÃ­ses. O original britÃ¢nico teve seis temporadas, enquanto a versÃ£o americana foi exibida na rede ABC.

ReproduÃ§Ã£o do Instagram @jofrost

Na versão americana, também comandada por Frost, o sucesso a fez ser convidada para programas de entrevista célebres com apresentadores como David Letterman, Oprah Winfrey e Jay Leno.

Reprodução do Instagram @jofrost

Desde 2014, Jo Frost é casada com o produtor Darrin Jackson. O casal não tem filhos biológicos, mas ela tem um enteado, fruto de um relacionamento anterior de seu marido.

Reprodução do Instagram @jofrost

Supernanny teve uma versão brasileira exibida pelo SBT durante uma década, com a educadora argentina Cris Poli exercendo o papel originalmente desempenhado por Jo Frost.

Reprodução Instagram @instituto_cris_poli

