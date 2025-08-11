Ator que morreu dormindo reduziu lista dos nonagenários

Jack Betts nasceu em 11/4/1929 em Miami. Formado no prestigiado Actors Studio, atuou muito em faroestes americanos. Mas costuma ser lembrado pelo papel modesto, mas marcante, no filme 'Homem-Aranha' (2002)
Ele interpretou o presidente do conselho da Oscorp que demite Norman Osborn, o vilão interpretado por Willem Dafoe.
Artistas com mais de 90 anos são poucos, mas alguns, inclusive, ainda estão atuantes, como é o caso do ator Dick van Dyke, que em junho de 2024 tornou-se o artista mais velho a receber um prêmio Emmy. Ele estava presente na cerimônia de premiação e reagiu com surpresa quando seu nome foi anunciado.
Foi por sua participação especial na novela 'Days of Our Lives', que está há mais de 50 anos no ar nos Estados Unidos. A imagem de Dick foi exibida no telão.
Ele fez o papel de um homem misterioso, que sofre de amnésia. Ao receber o prêmio, Dick disse, com bom humor, que teria se cuidado melhor se soubesse que chegaria à idade atual: 98 anos. Com uma bengala, ele dançou e brincou na cerimônia.
Dick van Dyke nasceu em 13/12/1925 no Missouri (EUA). Em 2020, atuou em 'O Retorno de Mary Poppins', reedição do 'Mary Poppins' original, que ele também estrelou. Esse é seu maior marco no cinema.
Assim como Dick van Dyke, diversos atores e atrizes já passaram dos 90 anos. Alguns se aposentaram, enquanto outros continuam em atividade. Veja a lista.
Ary Fontoura - O ator paranaense, nascido em 27/1/1933, é um dos mais prestigiados do Brasil, figura recorrente em novelas, além de diretor de teatro, poeta e escritor. Tem vários prêmios e recebeu um Troféu Mário Lago pelo conjunto da obra em 2018.
Rita Moreno - Nasceu em 11/12/1931, em Hamacao (Porto Rico). Ainda atua. Fez West Side Story (2021), The Prank (2022) e está filmando Fast X (2023).
Rita é atriz, cantora e dançarina. Começou a carreira em 1950. Seu maior papel foi em West Side Story (Amor Sublime Amor), que lhe rendeu o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante (1962).
Bárbara Eden - Nasceu em 23/8/1931, no Texas (EUA). Seus últimos trabalhos em cinema e TV foram em 2003.
Barbara notabilizou-se no seriado de TV 'Jeannie é um Gênio', anos anos 1960 e 1970.
Robert Duvall - Nasceu em 5/1/1931 na Califórnia (EUA). Seu último trabalho em cinema foi no filme 'O Juiz' (2014), no papel de protagonista, o juiz Joseph Palmer.
Ator, produtor e cineasta, Duvall ganhou Oscar por 'Força do Carinho' (1983), mas é mais lembrado como o tenente-coronel Bill Kilgore em 'Apocalypse Now' (1979 - foto), que lhe valeu outras premiações, e o advogado Tom Hagen na saga 'O Poderoso Chefão'
William Shatner - Nasceu em 22/3/1931 em Quebec (Canadá). Continua atuante. Intérprete de Lord Ogmba, em 2019, em 'Creators: The Past'. Apresentador da série documental O Inexplicável, na Discovery.
Shatner também é músico. Seu maior papel é o capitão James T. Kirk, da nave Enterprise na saga Star Trek. Em 2021, ele fez viagem curta ao espaço na nave da Blue Origin.
Clint Eastwood - Nasceu em 31/5/1930, na Califórnia (EUA). Ainda é muito atuante. Em 2021, fez Cry Macho: O Caminho para Redenção, em que ele atua e também assina a direção.
Clint tem 8 indicações ao Oscar. Venceu por direção e filme em 'Imperdoáveis' e 'Menina de Ouro'. Um de seus maiores papéis foi o inspetor Harry Callahan em Dirty Harry (foto). O personagem estreou em 1971 e teve outros 4 filmes.
Tony Tornado - Nascido em 26/5/1930, começou a carreira como Tony Checker e chegou a atuar nos EUA. Ainda é atuante, estava no ar na novela 'Amor Perfeito', da Globo, em 2023, como o Frei Tomé, e voltará em 30 de junho de 2025 na novela 'Eta Mundo Melhor'
Fernanda Montenegro - Nasceu em 16/10/1929 no Rio de Janeiro. Primeira latino-americana indicada ao Oscar de Melhor Atriz (por 'Central do Brasil' -1998. Foi eleita 'imortal' da Academia Brasileira de Letras.
Atuou em 'Ainda Estou Aqui', que venceu o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2025. Por este filme a filha dela, Fernanda Torres, ganhou o Globo de Ouro e concorreu ao Oscar de Melhor Atriz.
Lima Duarte - Nasceu em 28/3/1930 em Sacramento (MG). Ator de prestígio e muitos papéis, também é dublador e a voz do gato Manda-Chuva no desenho animado.
Tippi Hedren - Nasceu em 19/1/1930 em Minnesota (EUA). Não atua desde 2014. É lembrada pelo papel de Marnie no filme homônimo de Alfred Hitchcock.
Robert Wagner - Nasceu em 10/2/1930 em Michigan (EUA). Fez grande sucesso ao lado de Stefanie Powers no seriado Casal 20. Foi envolvido em polêmica por causa da morte da esposa, a atriz Natalie Wood, que se afogou em 1981 durante passeio de barco. Ele enfrentou suspeita de assassinato, mas o caso não teve provas.
June Squibb - Nasceu em 6/11/1929 em Illinois (EUA). Sempre atuou como coadjuvante e foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por 'Payne Nebraska' (2013).
Paul Dooley - Nasceu em 22/2/1928 em Virginia Ocidental (EUA). Começou a carreira como cartunista e migrou para cinema e shows, sempre no ramo do humor. Interpretou o Dudu em Popeye (1980)
Estelle Parsons - Nasceu em 20/11/1927, em Massachussetts (EUA). Fez cinema, teatro e TV. Ganhou Oscar de Coadjuvante (1968) por Bonnie & Clyde.
Lisa Lu - Nasceu em 19/1//1927 em Pequim (China). Cantora de ópera, foi para os EUA e seus principais papéis foram nos filmes é mais conhecida por seus papéis nos filmes O Último Imperador, The Joy Luck Club e Podres de Ricos.
William Daniels - Nasceu em 31/3/1927 em Nova York (EUA). Ator de cinema e TV, teve papéis de coadjuvante em vários filmes e seriados.
Laura Cardoso - Nasceu em 13/9/1927, em São Paulo. Atriz de longa carreira, muito premiada em sua trajetória, e que também já fez dublagens. Recebeu a Ordem do Mérito Cultural, honraria do governo brasileiro.
Mel Brooks - Nasceu em 28/6/1926 em Nova York (EUA). Ator, cineasta e músico. Um dos poucos artistas a receber os 4 maiores prêmios: Oscar (cinema), Grammy (música), Emmy (TV) e Tony (teatro).
Eva Marie Saint - Nasceu em 4/7/1924 em Nova Jersey (EUA). Uma das belas loiras da Era de Ouro de Hollywood, Oscar pela atuação em 'Sindicato de Ladrões', ao lado de Marlon Brando (1954).