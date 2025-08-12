Casa minúscula impressiona pelo otimização do espaço

Projetada pelo escritório Kominoru Design, a casa, que tem apenas 30 m² e três andares, foi construída em um terreno de esquina.
A casa foi finalizada em 2024, feita em estrutura de madeira, com algumas vigas e colunas deixadas à mostra.
De acordo com as regras locais, por estar em uma esquina, é permitido ocupar até 80% do terreno, desde que sejam seguidas normas contra incêndio.
Os arquitetos usaram áreas inclinadas para aumentar o espaço útil, chegando a 60 m² de área construída.
A distribuição dos cômodos foi pensada para otimizar o uso. O banheiro, que fica no 3º andar, aproveita o formato inclinado do telhado. A banheira foi encaixada entre as paredes, economizando espaço.
Para melhorar a ventilação, os arquitetos instalaram uma abertura no telhado, permitindo que o ar circule naturalmente pela casa, mantendo-a fresca em qualquer estação.
Mesmo com pouco espaço, o paisagismo não foi esquecido. Plantas foram colocadas sobre os beirais e, já que não havia muito espaço no chão, o jardim foi levado para o segundo andar.
Com soluções inteligentes e um design bem pensado, essa pequena casa em Tóquio mostrou que é possível viver com conforto mesmo em espaços reduzidos.
As casas no Japão têm características bem específicas, moldadas por fatores como o clima, os terremotos frequentes e a cultura local.
A madeira é um material muito usado, tanto por tradição quanto por sua resistência aos tremores de terra.
Muitas casas japonesas misturam elementos antigos com toques contemporâneos. Tatames, portas de correr (fusuma e shoji), e genkan (área de entrada onde se tiram os sapatos) são comuns, mesmo em casas modernas.
Ao mesmo tempo, há um gosto crescente por linhas minimalistas, grandes janelas e integração entre interior e exterior.
Mesmo em bairros densos, as casas costumam ser projetadas com cuidado para preservar a privacidade. Muitas não têm janelas voltadas diretamente para a rua ou para as casas vizinhas.
Diferente de muitos países, onde casas são construídas para durar gerações, no Japão é comum que casas sejam demolidas e reconstruídas após 30 ou 40 anos.
Isso ocorre pois o valor está mais no terreno do que na construção em si. Por isso, a maioria das casas se desvaloriza com o tempo.
Casas japonesas mais novas costumam incorporar muita tecnologia: sistemas automáticos de aquecimento, banheiros com funções eletrônicas, isolamento térmico eficiente e, cada vez mais, energia solar e recursos sustentáveis.