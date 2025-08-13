Flipar Morte de Jim Lovell reacende memória das missões Apollo para a Lua O astronauta Jim Lovell morreu em 7 de agosto de 2025, aos 97 anos, em sua casa em Lake Forest, Illinois, segundo a NASA. Ele ficou marcado pela coragem que ajudou a transformar o quase desastre da missão Apollo 13 em exemplo de superação. Por Flipar

RadioFan wikimedia commons