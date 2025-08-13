Ninguém merece: os animais mais feios do mundo

O axolote, um anfíbio que parece estar sempre sorrindo, é nativo dos lagos do México, especialmente o Lago Xochimilco, mas está ameaçado devido à poluição
O peixe-bolha, uma criatura gelatinosa de aparência triste e deformada, vive nas profundezas dos oceanos ao redor da Austrália e da Tasmânia
A toupeira-nariz-de-estrela, um mamífero encontrado na América do Norte, tem uma aparência peculiar devido ao seu focinho com 22 apêndices sensoriais usados para encontrar presas no subsolo.
O aye-aye, um primata de aparência estranha com dedos longos e finos, é nativo de Madagascar e vive nas florestas tropicais, onde usa seu dedo médio alongado para caçar insetos
O diabo espinhoso é um pequeno réptil (no máximo 20 cm) que vive na Austrália cuja dieta consiste somente em formigas. Possui uma 'falsa cabeça' atrás da verdadeira para confundir os predadores. Tem espinhos por todo o corpo menos na barriga onde existem protuberâncias.
O macaco-narigudo, com seu nariz protuberante e aparência incomum, habita as florestas de Bornéu, nas margens dos rios e pântanos
A enguia-lobo, que tem uma cabeça larga e dentes afiados, vive nas águas frias do Pacífico Norte e se esconde em cavernas submarinas.
O rã-púrpura, com sua pele brilhante e corpo inchado, é endêmica da Índia e passa a maior parte do tempo no subsolo, saindo apenas durante a época de reprodução.
O tubarão-duende, com seu focinho alongado e dentes visíveis mesmo de boca fechada, é encontrado nas profundezas dos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico.
A tarântula gooty, com seu corpo azul vibrante e aparência intimidadora, é nativa das florestas da Índia e passa grande parte do tempo em árvores
O urubu-de-cabeça-vermelha, que tem uma aparência sinistra com sua pele vermelha na cabeça, é encontrado nas Américas e é conhecido por seu papel como necrófago.
O sapo-de-surinam, com um corpo plano e aspecto estranho, vive em regiões da América do Sul, passando a maior parte do tempo submerso em água doce
O morcego-nariz-de-ferradura, conhecido por seu focinho em forma de ferradura, é encontrado na Europa, África e Ásia, preferindo cavernas como abrigo.
O rato-toupeira, com sua pele enrugada e ausência de pelos, é nativo do Leste da África e vive em colônias subterrâneas, adaptado a ambientes de pouco oxigênio
Pichiciego menor - Menor tatu do mundo, com comprimento do focinho ao ventre variando de 84 mm a 117 mm e uma cauda medindo entre 27 mm e 35 mm. Uma das mais raras espécies de mamíferos da América do Sul. Habita planícies da Argentina.
A salamandra gigante chinesa, um anfíbio que pode atingir até 1,80 metro de comprimento, vive em riachos de água doce na China e é conhecida por sua pele enrugada e expressão esquisita
O probóscide, um inseto com um focinho longo e fino, é encontrado em florestas tropicais da América Central e usa seu probóscide para sugar néctar e se alimentar de frutas.