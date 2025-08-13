Teto desaba e centenas de baratas caem dentro de apartamento em Nova York

E o bairro é nobre. Carolyn, de 30 anos, paga 2.400 dólares de aluguel pelo apartamento numa área de alto padrão.
Ela disse que tinha avisado ao dono do imÃ³vel sobre uma rachadura que surgiu no teto. Ele prometeu resolver no dia seguinte. Mas nÃ£o deu tempo.
O teto caiu levando os insetos para dentro da casa. Carolina disse que nunca gritou tanto. Ela chorou, correu e teve que ir temporariamente para um hotel.
Baratas estão entre os bichos que causam maior repulsa. E, pior do que vê-las aos lotes, é comer alguma. No Rio de Janeiro, episódios recentes causaram nojo e perplexidade, inclusive baratas dentro de salgados.
Uma cliente de uma pastelaria perto da estação Siqueira Campos do metrô, em Copacabana, já tinha comido parte só pastel quando percebeu uma pequena barata. E em seguida notou que havia outras. Ela disse que teve ânsia de vômito e chegou a ter dores na barriga.
Dias antes, imagens de uma fábrica clandestina interditada no Rio de Janeiro causaram perplexidade tamanha a sujeira e a infestação de baratas.
Policiais prenderam pessoas que estavam no local e relataram o choque com a imundície. A fábrica abastecia diversas barracas de salgadinhos espalhadas pela cidade.
Além de bichos e sujeira, havia óleo com aparência de ser reutilizado diversas vezes nas panelas. Bastante escurecido e com mau cheiro.
Também foram encontrados utensílios com carne moída e bolinhos mal armazenados no chão, sem refrigeração. Uma situação que causou nojo e revolta.
Baratas tambÃ©m foram tema de outro fato chocante recentemente. No caso, uma barata apenas, mas suficiente para chocar. A imagem de um picolÃ© com uma barata dentro viralizou causando nojo e repulsa. Foi numa praia do Rio. Baratas metem medo em muita gente. ConheÃ§a mais sobre esse inseto
A barata é um inseto pertencente à ordem Blattodea, conhecido por sua resistência e rápida reprodução. Existem mais de 4.000 espécies, mas poucas vivem próximas aos humanos. Elas são ativas à noite e se escondem em frestas durante o dia.
As baratas pertencem à ordem Blattodea, com espécies comuns como Periplaneta americana (barata-americana) e Blattella germanica (barata-germânica). Esses insetos são adaptáveis e vivem em diversos ambientes urbanos e rurais.
Elas vivem em locais quentes e úmidos, como cozinhas, esgotos, depósitos e até na natureza. São encontradas em quase todos os continentes, exceto na Antártida, devido ao frio extremo.
As baratas invadem despensas, roem embalagens e contaminam alimentos e utensílios. Além disso, seus excrementos e carcaças podem causar mau cheiro e agravar problemas respiratórios.
Muitas pessoas têm fobia de baratas, conhecida como katsaridafobia. O medo pode estar relacionado ao comportamento imprevisível do inseto e sua associação com sujeira e doenças.
Baratas transportam microrganismos nocivos, podendo espalhar bactérias, vírus e fungos. Elas andam em locais sujos, carregando patógenos que afetam a saúde humana.
Elas podem disseminar salmonelose, gastroenterite, hepatite A, lepra e infecÃ§Ãµes intestinais. TambÃ©m estÃ£o associadas a alergias respiratÃ³rias devido a seus excrementos e restos corporais.
Em alguns países asiáticos, como China, Tailândia e Camboja, baratas são consumidas como fonte de proteína. Elas são fritas, assadas ou cozidas antes de serem servidas.
Como evitar: Manter a casa limpa, vedar frestas, guardar alimentos em recipientes fechados e eliminar fontes de umidade são medidas eficazes para evitar infestações de baratas.
Como combater: É possível usar iscas, armadilhas adesivas e inseticidas específicos. Além disso, contratar dedetizadoras pode ser necessário em casos de infestações severas.
Tipo de inseticida eficaz: Inseticidas à base de fipronil, imidacloprida e hidrametilnon são eficazes contra baratas. Eles atuam por contato ou ingestão, eliminando os insetos progressivamente.
Produtos naturais que afastam baratas: Folhas de louro, cravo-da-índia, vinagre, óleo de neem e bicarbonato de sódio são repelentes naturais. Espalhar esses produtos em locais estratégicos ajuda a mantê-las afastadas.