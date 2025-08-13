Flipar

Teto desaba e centenas de baratas caem dentro de apartamento em Nova York

A moradora de um apartamento do bairro de Upper East Side, na cidade americana de Nova York, postou vídeo recentemente no TikTok contando que 'milhares' de baratas caíram em seu banheiro quando parte do teto desabou.

E o bairro é nobre. Carolyn, de 30 anos, paga 2.400 dólares de aluguel pelo apartamento numa área de alto padrão.

Ela disse que tinha avisado ao dono do imÃ³vel sobre uma rachadura que surgiu no teto. Ele prometeu resolver no dia seguinte. Mas nÃ£o deu tempo.

O teto caiu levando os insetos para dentro da casa. Carolina disse que nunca gritou tanto. Ela chorou, correu e teve que ir temporariamente para um hotel.

Baratas estão entre os bichos que causam maior repulsa. E, pior do que vê-las aos lotes, é comer alguma. No Rio de Janeiro, episódios recentes causaram nojo e perplexidade, inclusive baratas dentro de salgados.

Uma cliente de uma pastelaria perto da estação Siqueira Campos do metrô, em Copacabana, já tinha comido parte só pastel quando percebeu uma pequena barata. E em seguida notou que havia outras. Ela disse que teve ânsia de vômito e chegou a ter dores na barriga.

Dias antes, imagens de uma fábrica clandestina interditada no Rio de Janeiro causaram perplexidade tamanha a sujeira e a infestação de baratas.

Policiais prenderam pessoas que estavam no local e relataram o choque com a imundície. A fábrica abastecia diversas barracas de salgadinhos espalhadas pela cidade.

Além de bichos e sujeira, havia óleo com aparência de ser reutilizado diversas vezes nas panelas. Bastante escurecido e com mau cheiro.

Também foram encontrados utensílios com carne moída e bolinhos mal armazenados no chão, sem refrigeração. Uma situação que causou nojo e revolta.

Baratas tambÃ©m foram tema de outro fato chocante recentemente. No caso, uma barata apenas, mas suficiente para chocar. A imagem de um picolÃ© com uma barata dentro viralizou causando nojo e repulsa. Foi numa praia do Rio. Baratas metem medo em muita gente. ConheÃ§a mais sobre esse inseto

A barata é um inseto pertencente à ordem Blattodea, conhecido por sua resistência e rápida reprodução. Existem mais de 4.000 espécies, mas poucas vivem próximas aos humanos. Elas são ativas à noite e se escondem em frestas durante o dia.

annemiek59/Pixabay

As baratas pertencem à ordem Blattodea, com espécies comuns como Periplaneta americana (barata-americana) e Blattella germanica (barata-germânica). Esses insetos são adaptáveis e vivem em diversos ambientes urbanos e rurais.

Elas vivem em locais quentes e úmidos, como cozinhas, esgotos, depósitos e até na natureza. São encontradas em quase todos os continentes, exceto na Antártida, devido ao frio extremo.

As baratas invadem despensas, roem embalagens e contaminam alimentos e utensílios. Além disso, seus excrementos e carcaças podem causar mau cheiro e agravar problemas respiratórios.

Muitas pessoas têm fobia de baratas, conhecida como katsaridafobia. O medo pode estar relacionado ao comportamento imprevisível do inseto e sua associação com sujeira e doenças.

Baratas transportam microrganismos nocivos, podendo espalhar bactérias, vírus e fungos. Elas andam em locais sujos, carregando patógenos que afetam a saúde humana.

Elas podem disseminar salmonelose, gastroenterite, hepatite A, lepra e infecÃ§Ãµes intestinais. TambÃ©m estÃ£o associadas a alergias respiratÃ³rias devido a seus excrementos e restos corporais.

Em alguns países asiáticos, como China, Tailândia e Camboja, baratas são consumidas como fonte de proteína. Elas são fritas, assadas ou cozidas antes de serem servidas.

Como evitar: Manter a casa limpa, vedar frestas, guardar alimentos em recipientes fechados e eliminar fontes de umidade são medidas eficazes para evitar infestações de baratas.

Como combater: É possível usar iscas, armadilhas adesivas e inseticidas específicos. Além disso, contratar dedetizadoras pode ser necessário em casos de infestações severas.

Tipo de inseticida eficaz: Inseticidas à base de fipronil, imidacloprida e hidrametilnon são eficazes contra baratas. Eles atuam por contato ou ingestão, eliminando os insetos progressivamente.

Produtos naturais que afastam baratas: Folhas de louro, cravo-da-índia, vinagre, óleo de neem e bicarbonato de sódio são repelentes naturais. Espalhar esses produtos em locais estratégicos ajuda a mantê-las afastadas.

