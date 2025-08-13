Com história que encanta, conheça a origem dos relógios

Desde os primeiros instrumentos rudimentares que mediam o tempo atravÃ©s da observaÃ§Ã£o do sol e das estrelas, atÃ© os relÃ³gios de hoje, luxuosos ou tecnolÃ³gicos, a busca pela mediÃ§Ã£o precisa do tempo tem sido uma constante na histÃ³ria da humanidade.