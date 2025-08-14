Flipar Espinafre é nutrição! Os benefícios do vegetal responsável por dar força ao Popeye Conhecido mundialmente por dar força ao Popeye, o espinafre traz muitos benefícios à saúde e é extremamente nutritivo. Ele vai muito além da fantasia dos superpoderes do tradicional personagem e dá cor e vitaminas aos pratos. Por Flipar

Imagem de Thilo Becker por Pixabay