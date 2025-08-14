A lista é pesada, tá? As universidades mais antigas do planeta

UNIVERSIDADE DE AL-QARAWIYYIN (Fez, Marrocos) – 859 - Fundada por uma mulher, Fatima al-Fihri. É considerada pela UNESCO a universidade mais antiga em funcionamento contínuo.
O foco principal da universidade está nos estudos islâmicos, incluindo jurisprudência islâmica (fiqh), Teologia e Alcorão. Também há ensino de gramática árabe, linguística, lógica , matemática e ciências naturais.
UNIVERSIDADE DE AL-AZHAR (Cairo, Egito) – 970 - Um dos centros mais respeitados de estudos islâmicos e teológicos. Também oferece cursos de ciências modernas, com papel crucial na educação egípcia.
UNIVERSIDADE DE BOLONHA (Bolonha, Itália) – 1088 - A primeira universidade europeia, influenciou profundamente o modelo de ensino superior na Europa, especialmente no estudo de Direito.
UNIVERSIDADE DE OXFORD (Oxford, Reino Unido) – 1096 Uma das mais renomadas instituições de ensino superior, notável por contribuições acadêmicas e influência política e cultural.
UNIVERSIDADE DE PARIS (SORBONNE) (Paris, França) – 1150 - Centro de aprendizado medieval, é famosa por sua Faculdade de Teologia. A 'Sorbonne' se tornou sinônimo de educação de excelência na França.
UNIVERSIDADE DE CAMBRIDGE (Cambridge, Reino Unido) – 1209 - Rival histórica de Oxford, é conhecida por sua excelência em ciência e pesquisa. Tem 121 prêmios Nobel associados a seus ex-alunos.
UNIVERSIDADE DE SALAMANCA (Salamanca, Espanha) – 1218 - Teve grande importância na formação de pensadores e administradores que influenciaram diretamente as políticas coloniais da Espanha. Ela foi o local de discussão e formulação de ideias sobre o direito internacional e os direitos dos povos indígenas durante o período de colonização.
UNIVERSIDADE DE PÁDUA (Pádua, Itália) – 1222 - Importante centro de estudos científicos e humanistas. Foi a universidade de Galileu e ainda se destaca na pesquisa e inovação.
UNIVERSIDADE DE NÁPOLES FEDERICO II (Nápoles, Itália) – 1224 - Criada por decreto imperial, foi a primeira universidade laica do mundo. Continua sendo um centro importante de ensino e pesquisa na Itália.
UNIVERSIDADE DE TOULOUSE (Toulouse, França) – 1229 - Famosa pela sua formação em direito e teologia durante a Idade Média. Teve grande influência na educação no sul da França.
UNIVERSIDADE DE SIENA (Siena, Itália) – 1240 - Fundada para fortalecer a cultura jurídica e administrativa da cidade. Conhecida atualmente por suas faculdades de Direito e Medicina.
UNIVERSIDADE DE COIMBRA (Coimbra, Portugal) – 1290 - Influenciou decisivamente a educação lusófona, particularmente nas ex-colônias, pois foi a principal instituição de ensino responsável pela formação dos quadros administrativos, religiosos e intelectuais que lideraram a expansão colonial de Portugal.
UNIVERSIDADE DE ROMA LA SAPIENZA (Roma, Itália) – 1303- Uma das maiores universidades da Europa em número de estudantes. Conhecida por sua tradição acadêmica em várias disciplinas, especialmente Direito e Humanidades.
UNIVERSIDADE DE PERUGIA (Perugia, Itália) – 1308 - Centro importante de estudos durante o Renascimento. É respeitada principalmente por suas contribuições nas áreas de Direito e Medicina.
UNIVERSIDADE DE VALLADOLID (Valladolid, Espanha) – 1346 - Teve papel relevante na formação de líderes e administradores durante a expansão do Império Espanhol.