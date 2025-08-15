Flipar

Cité de Carcassonne: espetáculo de cidade recria a Idade Média

A Cité de Carcassonne é uma cidade medieval fortificada localizada no sul da França, na região de Occitânia. Suas muralhas imensas e torres pontiagudas são um ícone visual.

A fortificação é Patrimônio Mundial da UNESCO e um dos conjuntos medievais mais bem preservados da Europa.

Com origens romanas, a cidadela foi reforçada ao longo da Idade Média e desempenhou papel importante nas Cruzadas.

As muralhas duplas, com mais de 50 torres, cercam ruelas estreitas, casas de pedra e construções históricas intactas.

O Château Comtal, dentro da cidade murada, é um castelo do século XII aberto à visitação, com vista privilegiada das muralhas.

A Basílica de Saint-Nazaire impressiona com seus vitrais coloridos e mistura de estilos românico e gótico.

Carcassonne também é conhecida por seu papel na história dos cátaros, grupo considerado herético e perseguido no século XIII.

Durante o verão, há espetáculos noturnos com luz e som que recriam episódios da história medieval da cidade. Por dentro, lojas também entram no ritmo.

O acesso à Cité é gratuito, embora museus e castelo tenham entradas pagas; muitos visitantes passeiam pelas muralhas.

A cidade moderna de Carcassonne fica fora das muralhas, sendo ligada à parte antiga por uma ponte charmosa sobre o rio Aude.

A gastronomia local inclui o famoso cassoulet, prato à base de feijão branco, carnes e linguiça típico da região.

Loja de artesanato, restaurantes temáticos e lojas de doces medievais ocupam as casas de pedra do interior das muralhas.

O clima é agradável na primavera e no outono, épocas ideais para visitar sem o excesso de turistas do verão.

Carcassonne aparece com frequência em filmes, livros e jogos por sua estética que remete a contos de fadas e cavalaria.

O entorno da cidade possui vinhedos, colinas e pequenas vilas, ideais para quem quer explorar a região com calma.

Durante o Festival de Carcassonne, artistas do mundo todo se apresentam na cidadela e no anfiteatro da cidade baixa.

A iluminaÃ§Ã£o noturna realÃ§a as muralhas e proporciona uma visÃ£o mÃ¡gica da fortaleza e dos castelos na paisagem.

A Cité de Carcassonne transporta o visitante a um passado épico, unindo beleza arquitetônica e memória histórica viva.

