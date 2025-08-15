Ator galã de séries dos anos 2000 conta como quase perdeu a vida: 'Meu leito de morte'

Em entrevista ao podcast 'Great Company', ele revelou que seus intestinos sofreram uma torção, deixando-o hospitalizado por dois meses e meio.
Por conta da complicação, Murray precisou passar por uma cirurgia, que acabou provocando uma hemorragia interna.
O problema foi tão sério que ele perdeu metade do seu sangue e chegou a pesar apenas 52kg — ele pesava 82kg antes da internação. 'Estava no meu leito de morte', comentou.
O ator ainda lembrou como seus órgãos começaram a falhar devido ao sangue coagulado ao seu redor, exigindo uma segunda cirurgia de emergência para remover os coágulos.
Durante esse período crítico, ele teve momentos de inconsciência e experiências que descreveu como 'visões'.
'Eu lembro de ver meu pai o mais fraco que já vi e um padre no pé da minha cama e estavam falando sobre os últimos direitos e essas coisas', disse ele.
'Eles me deram uma transfusão de sangue para salvar minha vida. Minha enfermeira fez isso e salvou minha vida', relembrou.
Apesar do trauma, Chad destacou um lado positivo dessa experiência: uma das enfermeiras, que também era modelo, o encorajou a seguir carreira artística.
Ao deixar o hospital, ele contou que se assustou com a própria aparência: 'Lembro de me olhar no espelho pela primeira vez e dizer: 'Quem é esse?', eu chorei'.
Conforme foi se recuperando, começou a trabalhar como modelo, o que mais tarde abriu portas para sua carreira como ator.
Natural de Buffalo, Nova York, Chad Murray nasceu em 24 de agosto de 1981.
Sua carreira começou a ganhar relevância quando ele interpretou Tristin DuGray na popular série 'Gilmore Girls', entre 2000 e 2001.
Nesse mesmo período, Murray trabalhou em outra série adolescente: 'Dawson's Creek', interpretando Charlie Todd.
Embora seus papéis fossem relativamente pequenos, serviram de trampolim para seu próximo grande trabalho, como Lucas Scott na série dramática 'One Tree Hill', onde brilhou de 2003 a 2012.
A série, que acompanhava a vida de dois meio-irmãos e seus amigos em uma pequena cidade, tornou-se um fenômeno cultural da época.
Além das séries, Chad estrelou outras produções de sucesso no cinema, como 'Sexta-Feira Muito Louca', em 2003, 'A Nova Cinderela', em 2004, e 'A Casa de Cera', em 2005.
Após sua saída de 'One Tree Hill' na 6ª temporada, ele continuou a atuar em diversos filmes independentes e séries de TV, como 'Chosen' e, mais recentemente, em 'Riverdale', na qual interpretou Edgar Evernever.
Entre 2015 e 2016, Murray viveu o detetive Jack Thompson na série da Marvel 'Agente Carter'.
Além de sua carreira como ator, Chad Michael Murray também é conhecido por seu trabalho como escritor. Ele lançou dois romances, um em 2011 e outro em 2017.
Na vida pessoal, Chad se casou com a atriz Sophia Bush, sua colega de elenco em One Tree Hill, em 2005, mas o casamento durou apenas cinco meses e terminou de forma conturbada.
Desde 2015, o ator é casado com a atriz Sarah Roemer, com quem tem três filhos.
Em 2025, Chad Murray retornou aos cinemas reprisando seu icônico papel de Jake no novo filme 'Sexta-Feira Mais Louca Ainda', que entrou em cartaz.