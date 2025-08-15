Flipar À luz de velas: tradição remonta a antes mesmo de Jesus Cristo A origem das velas remonta à Roma antiga, por volta de 500 a.C. Elas eram feitas a partir de sebo. Mas há registros da criação do item para iluminar a partir de outras fontes, como de gordura de baleia na China (perto de 200 a.C.). Por Flipar

Arivumathi/Wikimédia Commons