Flipar

Murilo Rosa faz 55 anos e revela uma marca de sua relação com a mulher

Murilo Rosa completou 55 anos em 21 de agosto de 2025, com mais de trinta anos de carreira, uma filmografia repleta de projetos marcantes e novelas inesquecíveis.

Por Redação Flipar
Reprodução Instagram /@murilorosa_oficial

Filho de Odair Rosa e Maria Luiza Araújo, nasceu em Brasília e teve a infância marcada pela prática do taekwondo.

Reprodução Instagram /@murilorosa_oficial

Murilo sonhava em disputar os Jogos Olímpicos e representou o Brasil no mundial da juventude em Santander, Espanha, em 1990. Também competiu na Copa do Mundo da modalidade em Madri, onde perdeu a disputa pelo bronze para um atleta dos Estados Unidos.

Reprodução Instagram /@murilorosa_oficial

Apesar de cursar Educação Física, em 1991 decidiu trocar o esporte pela vida artística ao ingressar na Faculdade de Artes Dulcina de Moraes.

Reprodução Instagram /@murilorosa_oficial

No ano seguinte, mudou-se para o Rio de Janeiro e estudou no Teatro 'O Tablado' e atuou em algumas peças.

Reprodução Instagram /@murilorosa_oficial

Sua estreia na televisão ocorreu em 1994, na novela '74.5: Uma Onda no Ar', da Rede Manchete, e participou da série 'Confissões de Adolescente', da TV Cultura. Em 1995, atuou no SBT como Henrique em 'Antônio Alves, Taxista' e retornou à Rede Manchete na novela 'Xica da Silva', como Martim.

Reprodução Instagram /@murilorosa_oficial

Em 1997, Murilo viveu seu primeiro protagonista na TV como Tenente Aquiles em 'Mandacaru', papel que lhe rendeu o Troféu Oscar Santos.

Reprodução Instagram /@murilorosa_oficial

Em 1999, retornou à Globo na minissérie 'Chiquinha Gonzaga' como Amadeu, se consolidou na novela 'Força de um Desejo' .

Reprodução Instagram /@murilorosa_oficial

Atuou e teve destaque, também, na novela 'O Cravo e a Rosa' de Walcyr Carrasco e Mário Teixeira.

Reprodução Instagram /@murilorosa_oficial

Em 2000, interpretou Diogo em 'A Padroeira', filho de Dom Antônio e Joaquina, que lutava para impedir que sua amada Izabel fosse para o convento.

Reprodução Instagram /@murilorosa_oficial

Em 2003, interpretou o Coronel Afonso Corte Real em 'A Casa das Sete Mulheres', braço direito de Bento Gonçalves. Prometido a Rosário, seu personagem enfrentou desafios amorosos e teve um fim heroico ao confrontar sozinho uma tropa inimiga.

Reprodução Instagram /@murilorosa_oficial

Dois anos depois, protagonizou a novela das nove 'América', um dos maiores sucessos da década de 2000, como o peão Dinho, amigo de Tião, que se apaixonou por Neuta (Eliane Giardini). Pelo papel, Murilo recebeu os prêmios de melhor ator e melhor casal romântico no Prêmio Extra de Televisão e no 8.º Prêmio Contigo!.

Reprodução Instagram /@murilorosa_oficial

Em 2006, participou de 'Bang Bang' como o veterinário Josh Lucas e conquistou a primeira edição do quadro 'Dança no Gelo', do 'Domingão do Faustão'.

Reprodução Instagram /@murilorosa_oficial

Em 2007, protagonizou a novela 'Desejo Proibido' como padre Miguel . No ano seguinte, atuou em dois episódios de 'Casos e Acasos' e viveu o maestro Mozart Vieira no filme 'Orquestra dos Meninos', papel que lhe rendeu o prêmio de melhor ator no Festival de Cinema de Los Angeles.

Reprodução Instagram /@murilorosa_oficial

Em 2009, interpretou o metalúrgico Otoniel Badaró em 'No Olho da Rua', viveu Jesus na 'Paixão de Cristo de Nova Jerusalém' e participou de 'Caminho das Índias' como o médico Lucas .

Reprodução Instagram /@murilorosa_oficial

Em 2010, protagonizou 'Araguaia' como Solano, homem marcado por uma maldição indígena que ameaçava sua família. A novela, primeira das 18h produzida em alta definição, foi indicada ao Emmy Internacional.

Reprodução Instagram /@murilorosa_oficial

Entre 2011 e 2012, diversificou trabalhos na TV, cinema e teatro, participando de 'Macho Man' e 'Salve Jorge' e deu vida a Giuseppe Garibaldi em 'A República em Laguna'. No cinema, interpretou João Batista em 'Área Q' e estreou como dublador em 'Valente'.

Reprodução Instagram /@murilorosa_oficial

Entre 2013 e 2017, protagonizou filmes como 'Vazio Coração' e 'A Menina Índigo', além de 'E.A.S. Esquadrão Antissequestro', 'Rota de Fuga' e 'A Comédia Divina'.

Reprodução Instagram /@murilorosa_oficial

Voltou à TV em 'Malhação: Seu Lugar no Mundo' (2015-2016). De 2018 a 2022, estrelou a série 'Rio Heroes', participou de 'Orgulho e Paixão', interpretou o Major Ramiro de Oliveira no longa 'A Cabeça do Gumercindo Saraiva' e esteve em 'Salve-se Quem Puder'.

Reprodução Instagram /@murilorosa_oficial

No teatro, protagonizou o musical 'Barnum, O Rei do Show' (2022), sucesso de público e crítica. Por sua atuação, recebeu indicações aos prêmios Bibi Ferreira e Cesgranrio.

Reprodução Instagram /@murilorosa_oficial

Em 2022, estreou como apresentador em 'A Ponte – The Bridge Brasil', produção da HBO Max, que marcou um novo momento em sua carreira.

Divulgação

O programa lhe rendeu, em 2023, o prêmio de Melhor Programa de Entretenimento Sem Roteiro no Emmy Internacional, tornando-o o primeiro apresentador brasileiro a conquistar a premiação.

Reprodução Instagram /@murilorosa_oficial

Em 2025, interpretou Tomás em 'Beleza Fatal', a primeira novela da HBO Max para a América Latina, em que seu personagem tem um romance polêmico.

Reprodução Instagram /@murilorosa_oficial

As gravações foram um período difícil em sua vida. Seu pai morreu dias antes do início das gravações da novela.

Reprodução Instagram /@murilorosa_oficial

Murilo revelou ao portal da Band. “Eu tive um processo interno muito complicado, porque foi o pior momento da minha vida… Começar as gravações foi um mix de muitas emoções”.

Reprodução Instagram /@murilorosa_oficial

Na vida pessoal, Murilo foi casado com a atriz Vanessa Lóes de 1997 até 2021.

Reprodução Instagram /@murilorosa_oficial

Ele está casado com Fernanda Tavares desde 28/7/2007. O primeiro filho do casal, Lucas, nasceu em 22/10/ 2007, e o segundo, Arthur, em 1/11/2012. Ao completar 18 anos de casamento, Murilo postou mensagem revelando a música que marca o relacionamento com a mulher; a faixa 'Pensando em Você', do cantor Paulinho Moska.

Reprodução Instagram /@murilorosa_oficial

Veja Mais