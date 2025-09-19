Driblando o cansaço: frutas perfeitas para repor energia

Esses alimentos também são importantes para atletas, que gastam muita energia em suas atividades e precisam de uma boa reposição para aguentar a rotina diária.
Durante tais atividades, o corpo utiliza as reservas de energia para mantê-lo ativo. Essa recuperação, então, depende dos nutrientes vindos da alimentação.
Caso isso não aconteça, a imunidade pode ser extremamente afetada, levando a maior probabilidade de infecções virais e bacterianas.
A fruta mais conhecida neste aspecto é a banana. Afinal, ela é uma das principais fontes de potássio, um mineral e eletrólito, ou sal, que conduz eletricidade no corpo.
Isso porque o baixo consumo de potássio pode causar fraqueza muscular e câimbras, fadiga e, em casos graves, ritmos cardíacos anormais e paralisia muscular.
Além disso, as bananas também fornecem grandes quantidades de carboidratos, que é a principal fonte de combustível para o seu corpo e músculos.
Os morangos, por sua vez, são ótimas fontes de vitamina C para atletas. Ajudam o corpo a se defender de infecções e produz colágeno, importante para a estrutura dos tendões e ligamentos, assim como para favorecer sua regeneração.
A vitamina C presente nos morangos ajudam a prevenir hematomas, aumentando a absorção de ferro e ácido fólico. Essa fruta ajuda na proteção contra o envelhecimento da pele, na prevenção de doenças cardiovasculares e na melhoria da capacidade mental.
Ricos em fibras, os morangos promovem o controle do açúcar no sangue e energia duradoura entre as refeições. Eles também auxiliam na digestão, previnem a prisão de ventre e promovem uma microbiota intestinal saudável.
Uma das frutas que mais se destaca neste quesito é o kiwi, que é repleto de vitaminas e minerais e tem uma ótima maneira de aumentar a sua energia no início da manhã.
É uma excelente opção para cobrir a ingestão diária de vitamina C recomendada para um adulto. Uma única fruta contém pouco mais de 90 mg deste tipo de nutriente. Isso fortalece o sistema imunológico e atua como antioxidante.
Além disso, o kiwi é conhecido por seu alto nível de potássio, que age principalmente sobre articulações e músculos. Sendo assim, é altamente recomendável consumi-lo para evitar possíveis deficiências deste nutriente no organismo.
Amoras, framboesas e mirtilos são mais algumas opções de deliciosas frutas energéticas para atletas. Elas, então, são ricas em antioxidantes, que precisam ser repostos após a atividade física.
Dessa forma, as berries mais escuras contêm fitoquímicos e outros elementos protetores que previnem o estresse oxidativo que ocorre no corpo durante atividades extenuantes.
A framboesa oferece diversos benefícios para a saúde, incluindo o fortalecimento do sistema imunológico, a proteção contra doenças cardiovasculares, a prevenção de doenças crônicas e o combate ao envelhecimento precoce.
Além de fornecer boa quantidade de potássio, as laranjas são também são frutas energéticas para atletas e fontes ideais de vitamina C. Isso pode ajudar a reduzir a inflamação e contribuir para que o corpo absorva o ferro de alimentos à base de plantas.
Elas podem se transformar em sucos saborosos e refrescantes, que também fornecem quantidades abundantes de carboidratos e água. Além disso, hidratam e diminuem o risco de fadiga.
Como fruta, a laranja fornece carboidratos naturais, como a frutose, que oferecem energia rápida e sustentada. Também é rica em fibras, que auxiliam na digestão e ajudam a manter os níveis de energia estáveis, evitando picos e quedas.
As uvas-passas possuem carboidratos, que são rapidamente absorvidos, fornecendo energia instantânea aos consumidores. A frutose e a glicose, açúcares naturais presentes nessa fruta também são excelentes fontes na recuperação de atletas.
Nesse sentido, as passas também são frutas energéticas para atletas menos caras que os gel de glicose e fornecem quantidades significativas de outros nutrientes valiosos, incluindo potássio, ferro e fibra.
Elas também contêm fibras, vitaminas e minerais, sendo ótimas opções nutritivas e práticas para lanches ou pré-treino. A energia proporcionada pelas uvas-passas pode ajudar a combater a sensação de cansaço e fadiga, especialmente durante o dia.
Repleta de antioxidantes, as cerejas, especialmente as ácidas (ou tart cherries), auxiliam na prevenção da dor muscular após a corrida. Elas são capazes de reduzir a inflamação, que é o que causa essa dor após um elevado esforço físico.
As cerejas ácidas podem ter um sabor levemente amargo, mas apresentam efeitos positivos na recuperação do exercício. Afinal, elas têm propriedades antioxidantes elevadas.
Por fim, elas oferecem diversos benefícios à saúde, como alívio da dor muscular, melhoria do sono e redução da inflamação. Também podem ajudar a controlar o colesterol, melhorar o sistema imunológico e até mesmo aliviar os sintomas da gota.