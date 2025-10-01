Flipar O recorde histórico que une Sylvester Stallone e Harrison Ford Sylvester Stallone e Harrison Ford compartilham um recorde em suas carreiras. Eles são os únicos atores da história do cinema a estrelar produções que alcançaram o primeiro lugar nas bilheteiras ao longo de seis décadas consecutivas, desde os anos 1970. Por Lance

Georges Biard e Gage Skidmore/Wikimédia Commons