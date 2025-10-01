Azedos: os astros mais temperamentais de Hollywood

Charlie Sheen - Estrela de sucessos como “Platoon” e da série “Two and a Half Men”, foi um dos atores mais bem pagos da televisão americana. No entanto, sua carreira ficou marcada também pela fama de “bad boy”. Durante as gravações de “Two and a Half Men”, seus desentendimentos com o criador Chuck Lorre chegaram ao ponto de levar à sua demissão da série em 2011.