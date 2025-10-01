Flipar

‘Motim do HMS Bounty’ virou filme; conheça a história

Uma das histórias de sobrevivência mais fascinantes da história envolve a Marinha Britânica e virou até filme com astros de Hollywood!

Por Lance
wikimedia commons Serendigity

A façanha de um comandante de navio permitiu que ele e mais 18 homens sobrevivessem várias semanas com pouquíssimos suprimentos em pleno oceano. Conheça o 'Motim do HMS Bounty'!

Matt Hardy/Unsplash

Em dezembro de 1787, o Bounty partiu da Grã-Bretanha em uma missão para coletar e transportar mudas de fruta-pão do Taiti para as Índias Ocidentais.

wikimedia commons Georges Jansoone

A fruta-pão era vista como uma possível fonte de alimento barata e abundante para os escravos que trabalhavam nas plantações.

wikimedia commons Ashay vb

O comando do navio ficou sob a responsabilidade do Tenente William Bligh, um oficial experiente, mas conhecido por seu temperamento rígido e disciplinador.

wikimedia commons Alexander Huey

A viagem ao Taiti foi longa e difícil, levando cerca de dez meses.

wikimedia commons Johnhaganart

Após cinco meses de descanso no Taiti, durante os quais muitos marinheiros viveram em terra e formaram laços com mulheres nativas, a harmonia a bordo do Bounty começou a se deteriorar.

flickr Kevin Burkett

Insatisfeito com o comportamento da tripulação, o comandante Bligh impôs punições severas, o que gerou ainda mais ressentimento entre os marinheiros.

wikimedia commons/domínio público

Dois anos depois da partida, em 28 de abril de 1789, um grupo liderado por Fletcher Christian (foto), mestre-de-calafate do Bounty, iniciou um motim contra Bligh.

wikimedia commons Johnhaganart

O comandante e 18 tripulantes leais foram abandonados no meio do oceano em um pequeno barco sem mapas ou provisões adequadas.

wikimedia commons/domínio público

Bligh e seus homens realizaram uma jornada de mais de 7 mil quilômetros até as Índias Ocidentais, em um feito de navegação marítima que ainda hoje é admirado.

wikimedia commons Ruhrfisch

Os homens enfrentaram tempestades, frio extremo e insolação, já que o barco era aberto.

Daniel Lerman Unsplash

Finalmente, Bligh e seus homens chegaram ao porto de Kupang, nas Índias Ocidentais, no dia 14 de junho de 1789. O comandante logo relatou o motim à Marinha Real Britânica.

wikimedia commons/domínio público

Os insurgentes, liderados por Christian, retornaram ao Taiti, mas sabiam que não poderiam permanecer lá por muito tempo, pois a Marinha Real Britânica logo começaria a procurá-los.

nasa/domínio público

Alguns deles decidiram ficar no Taiti, enquanto outros, incluindo Christian, partiram em busca de um esconderijo mais seguro.

wikimedia commons fr:Utilisateur:FRED

Eles finalmente chegaram à ilha de Pitcairn, que era isolada e não estava marcada corretamente nos mapas náuticos da época. Lá, eles queimaram o Bounty para evitar a detecção.

wikimedia commons Makemake

Mesmo assim, a maioria dos responsáveis pelo motim foi capturada e nove foram condenados à morte.

flickr Kevin Burkett

Fletcher Christian e outros amotinados que escaparam da captura se estabeleceram na remota ilha de Pitcairn, onde viveram com mulheres taitianas que os acompanharam.

wikimedia commons

Bligh chegou a Londres em 1790 e, após uma corte marcial, foi absolvido de qualquer culpa pelo motim. Ele posteriormente teve uma carreira de sucesso na Marinha Real.

wikimedia commons/domínio público

O motim do Bounty inspirou inúmeros livros, cinco filmes e outras obras de arte ao longo dos anos. Um dos longas mais famosos foi 'O Grande Motim' (1962), com Marlon Brando interpretando Christian.

reprodução

Em 1984, foi lançado 'Rebelião em Alto Mar', com Mel Gibson como Fletcher Christian e Anthony Hopkins na pele do comandante William Bligh. O filme ainda tinha Daniel Day-Lewis e Liam Neeson no elenco.

reprodução

William Bligh morreu em 7 de dezembro de 1817, em Londres. Até hoje ele é lembrado pela sua façanha histórica que permitiu que ele e seus homens sobrevivessem a uma das histórias de motins mais famosas de todos os tempos!

wikimedia commons JERRYE & ROY KLOTZ MD

