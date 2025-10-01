Beldade de Hollywood, Sydney Sweeney conta como ganhou 13kg para interpretar boxeadora

'Eu treinava três vezes por dia, todos os dias. Pesos de manhã, kickboxing ao meio-dia e musculação à noite', explicou. Além disso, seguiu uma dieta rigorosa com frango, shakes e frutas. Nas filmagens, enfrentou lutas reais, que chegaram a causar hematomas e concussões.
Tudo começou depois que a atriz participou de um comercial da marca de moda American Eagle, que foi acusado de promover valores machistas, racistas e eugenistas.
Muita gente associou esse trocadilho à eugenia, uma teoria pseudocientífica que defende a melhoria genética e que, no século 20, influenciou o nazismo a partir de seu viés racista e capacitista.
O comercial parece fazer referência a outro vídeo publicitário (e polêmico) dos anos 1980. Protagonizada por Brooke Shields aos 15 anos e lançada pela Calvin Klein, aquela propaganda também citava fatores genéticos.
'O segredo da vida está oculto no código genético. Os genes são fundamentais para determinar as características de um indivíduo e transmiti-las à geração seguinte', dizia Brooke no comercial, que recebeu críticas sobre levar mensagens provocantes para o público infantil.
Recentemente, ao saber que a atriz americana é filiada ao Partido Republicano desde 2024, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou: “Agora eu adoro o comercial dela. Se Sydney Sweeney é uma republicana registrada, acho o comercial dela fantástico”, disse.
Não é a primeira vez que o nome de Sydney Sweeney é envolvido em polêmicas. Em 2024, uma produtora veterana de Hollywood, Carol Baum, fez duras críticas à sua atuação.
'Eu estava assistindo a 'Todos Menos Você' no avião porque queria assistir. Eu queria saber quem ela é e por que todo mundo fala sobre ela', disse a produtora, em um bate papo com Janet Maslin, crítica do New York Times.
E ela continuou: 'Explique essa garota para mim. Ela não é bonita, ela não sabe atuar. Por que ela é tão atraente?'
Em resposta, a assessoria da atriz divulgou um comunicado: “Muito triste uma mulher na posição de compartilhar sua esperteza e experiência escolher atacar outra mulher. Menosprezar injustamente uma companheira fala muito sobre o caráter de Ms. Baum'.
Carol Baum foi responsável por produzir filmes como 'Gêmeos - Mórbida Semelhança' (1988), 'O Pai da Noiva' (1991) e 'Cara de Um, Focinho de Outros' (1991), além da série 'Buffy, a Caça-Vampiros' (1997-2003).
Após os comentários da equipe de Sweeney, a produtora afirmou que lamenta o que disse e que não costuma criticar atores publicamente.
Nascida em 1997, em Washington, Sydney Bernice Sweeney tem ganhado destaque nos últimos anos por papéis em produções de sucesso. Embora tenha começado a atuar em 2009, aos 12 anos, ela só passou a ganhar projeção em 2018, ao participar da 2ª temporada da série 'O Conto da Aia'.
No mesmo ano, ela atuou na minissérie da HBO 'Objetos Cortantes', ao lado de Amy Adams.
Em 2019, a atriz ganhou ainda mais status ao fazer uma ponta no filme 'Era Uma Vez em... Hollywood', do diretor Quentin Tarantino, e principalmente a série 'Euphoria' (2019-2022), da HBO.
Em 2021, Sweeney chamou a atenção novamente ao interpretar a personagem Olivia Mossbacher na 1ª temporada da série 'The White Lotus', outra produção de sucesso da HBO.
Por esses papéis em 'Euphoria' e 'The White Lotus', a atriz foi indicada ao Emmy Awards duplamente em 2022.
A comédia romântica 'Todos Menos Você', citada pela produtora Carol Baum, estreou em 2023 e não foi bem nas críticas.
Em 2024, Sweeney interpretou a super-heróina Julia Carpenter, no filme 'Madame Teia'. O filme foi detonado pela crítica mundial e foi muito mal nas bilheterias.
No mesmo ano, Sydney estrelou seu primeiro filme de terror. Em 'Imaculada' ela interpreta Cecília, uma jovem religiosa que se torna freira e passa a ser assombrada por forças malignas. Além de atuar, Sweeney também tem sua própria produtora, a Fifty-Fifty Films, fundada em 2020.