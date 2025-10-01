Flipar Beldade de Hollywood, Sydney Sweeney conta como ganhou 13kg para interpretar boxeadora A atriz Sydney Sweeney revelou a preparação intensa para viver Christy Martin, 57, ícone do boxe e membro do Hall da Fama, no filme 'Christy', que estreia em novembro. Durante o Festival Internacional de Cinema de Toronto, ela contou que ganhou 13 kg em apenas três meses. Por Lance

Reprodução/Instagram