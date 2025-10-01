Carolina Dieckmann prestigia Marcos Frota no aniversário do ex: ator também é artista circense consagrado

Outro papel importante foi o de Jatobá em “América”, um personagem que perdeu a visão após a idade adulta e, por isso, vivia com um cão-guia e enfrentava as dificuldades e o preconceito. Seu personagem, que também era um professor sensível e inteligente, se tornou um grande amigo e inspiração para Flor, uma menina que nasceu cega.