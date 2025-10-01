Brasil reaparece entre os países com mais crianças não vacinadas no mundo

Vale lembrar que o país havia deixado a lista em 2023, com o avanço nas imunizações. Entretanto, um ano depois, volta a ocupar um posto entre as vinte nações com mais crianças não vacinadas no mundo. No momento, o Brasil encontra-se na 17ª posição.
Nesse sentido, o cenário nacional é preocupante e causa um sinal de alerta. Isso porque eram 103 mil crianças não vacinadas, em 2023, e passou para 229 mil, em 2024.
Segundo os dados referentes à cobertura vacinal em 2024, a Nigéria é líder isolada com mais de duas milhões de crianças não vacinadas. Ela é seguida por Índia, Sudão, República Democrática do Congo, Etiópia, Indonésia, Iêmen, Afeganistão e Angola.
Completam a lista Paquistão, México, Filipinas, Tanzânia, Madagascar, África do Sul, China, Brasil, Mianmar, Costa do Marfim e Camarões.
Atualmente, no mundo, 14,3 milhões de crianças estão vulneráveis a doenças preveníveis por vacinas e mais 5,7 milhões têm apenas proteção parcial.
Em 2024, nenhuma das 17 vacinas monitoradas alcanÃ§ou uma cobertura de pelo menos 90%. Assim, o foco foi a DTP1, que protege contra difteria, tÃ©tano e coqueluche. e Ã© um marcador de acesso aos serviÃ§os de imunizaÃ§Ã£o de rotina. Ele contribui para identificar crianÃ§as que nÃ£o receberam nenhuma vacina.
Segundo dados da cobertura vacinal, em 2024, 89% das crianças no mundo receberam pelo menos uma dose da vacina contra difteria, tétano e coqueluche (DTP). Já 85% completou as três doses.
Em comparação com 2023, cerca de 171 mil crianças a mais receberam pelo menos uma vacina, enquanto um milhão a mais alcançou a série completa de três doses da DTP.
Entretanto, quase 20 milhões de crianças perderam pelo menos uma dose da vacina DTP em 2024. Entre elas, 14,3 milhões com 'dose zero'
Isso representa quatro milhões a mais do que a meta de 2024, que é necessária para seguir no caminho da Agenda de Imunização 2030. Além de 1,4 milhão a mais do que em 2019, o ano base para medir o progresso.
'Cortes drásticos na ajuda, juntamente com a desinformação sobre a segurança das vacinas, ameaçam desfazer décadas de progresso', completou.
Ainda segundo a OMS, pequenas quedas na cobertura vacinal podem aumentar o risco de surtos de doenças e sobrecarregar ainda mais os sistemas de saúde.
Em mais um dado da pesquisa, 31% das adolescentes elegÃveis em todo o mundo receberam pelo menos uma dose da vacina contra o HPV.
Assim, a maioria das doses foi administrada em paÃses que utilizam o esquema de dose Ãºnica. Mesmo longe da meta de cobertura de 90% atÃ© 2030, representa um aumento em relaÃ§Ã£o Ã cobertura de 17% em 2019.
O estudo também mostra que a cobertura completa contra o HPV, Papilomavírus Humano, em meninas passou de 21% para 28%. Isso é aproximadamente 18 milhões de meninas, que receberam proteção completa contra o vírus.