Flipar

Após 35 anos na cadeia, assassinos dos pais vão continuar presos: Justiça negou soltura

O caso envolvendo os irmãos Menendez - assassinos dos próprios pais - voltou a estar entre os mais comentados recentemente por causa da possibilidade de libertação da dupla, após 35 anos de cadeia.

Por Lance
wikimedia commons/Orsf

O juiz Michael Jesic chegou a declarar: “Não estou dizendo que eles devem ser soltos, isso não cabe a mim decidir. Mas acredito que eles já fizeram o suficiente nesses 35 anos para merecer essa chance”, disse o juiz Michael Jesic.

Tingey Injury Law Firm/Unsplash

Só que em agosto de 2025 os tribunais da Califórnia negaram os pedidos de liberdade condicional de Lyle e Erik Menendez porque consideraram que eles ainda representam uma 'ameaça à sociedade'.

Daniel Bone por Pixabay

Ele chegaram a adquirir apartamentos, veículos de alto padrão e relógios de marcas famosas, entre outras despesas.

reprodução

A evidência decisiva surgiu quando Erik fez uma revelação a seu psicólogo, Jerome Oziel, que decidiu gravar as sessões com os irmãos.

reprodução

Essas gravações foram entregues às autoridades, que, mais de seis meses após os assassinatos, decidiram prender os dois.

Samer Khodeir Unsplash

O julgamento, iniciado em 1993, foi um dos primeiros transmitidos pela televisão nos Estados Unidos, gerando grande interesse da mídia e atraindo a atenção de milhões de curiosos.

reprodução

Durante as audiências, uma nova revelação chocou o público: chorando, os irmãos afirmaram que haviam sofrido abusos e agressões por parte do pai durante anos, com a cumplicidade da mãe, Kitty Menéndez.

reprodução

Segundo os arquivos do caso, o pai, JosÃ© MenÃ©ndez (foto), tambÃ©m teria ameaÃ§ado os filhos de morte se eles contassem o que acontecia dentro de casa.

arquivo pessoal

Veja Mais