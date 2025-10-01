Flipar Após 35 anos na cadeia, assassinos dos pais vão continuar presos: Justiça negou soltura O caso envolvendo os irmãos Menendez - assassinos dos próprios pais - voltou a estar entre os mais comentados recentemente por causa da possibilidade de libertação da dupla, após 35 anos de cadeia. Por Lance

wikimedia commons/Orsf