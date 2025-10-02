Pânico geral: Elefante “surta” e vira canoas com turistas em rio com crocodilos

Eles faziam um passeio em canoas quando o animal investiu contra as embarcações, virando-as e lançando os passageiros na água.
A área é conhecida por abrigar crocodilos e hipopótamos, o que aumentou o risco durante o incidente.
Guias locais auxiliaram no resgate imediato, e todos os turistas conseguiram sair da água em segurança.
Autoridades locais investigam o episódio, que reacende o debate sobre a segurança em passeios de observação de fauna selvagem. O Delta do Okavango é um dos principais destinos turísticos de safári na África.
Um dos animais mais impressionantes do mundo é o elefante. Seja por causa do seu tamanho, da sua tromba ou pela sua imponência, esses animais estão entre os mais interessantes do planeta. As crianças amam, mas eles podem ser perigosos.
Veja curiosidades sobre esse animal que ganhou até uma data comemorativa (12 de agosto) para alertar sobre a campanha contra a caça ilegal.
O elefante é o maior mamífero terrestre e tem duas espécies: o africano e o asiático.
O elefante africano é mais alto, com orelhas e presas maiores. Tem entre 2,5 e 4 metros e pesa de 2 a 6,3 toneladas.
Ele se espalha pelas savanas da África Subsaariana e pelas florestas tropicais da África Central e Ocidental.
O elefante asiático, menor que o africano, mede de 2 a 3 metros, com 2 a 5 toneladas de peso.
Ele vive no sudeste asiático (Índia, Nepal) e na região de Bornéu.
O maior elefante já registrado pesava 10 toneladas, com quase 4 metros de altura.
A gestação dos elefantes é a mais longa do mundo: 22 meses. E bebês elefantes já nascem com cerca de 90 quilos.
Elefantes não temem ratos (isso é mito popular). Elefantes têm medo é de abelhas e emitem um som de alerta quando percebem a presença desses insetos.
Os elefantes vivem em grupos e se juntam para formar um círculo de proteção quando surge um perigo. Os mais fracos ficam no meio.
Os elefantes são carinhosos uns com os outros. E percebem o humor da 'família'. Se um elefante morre, eles passam por luto, cobrindo o corpo.
O elefante tem uma audição muito boa. Consegue escutar ruídos baixos na proximidade e detecta sons a 8 km de distância.
As orelhas do elefante têm pequenas veias que ajudam a dispersar o calor, mantendo a temperatura corporal do animal.
Os elefantes têm ótima memória e são capazes de aprender atividades e recordar-se de caminhos percorridos.
Os elefantes estÃ£o entre os poucos animais que se reconhecem no espelho (assim como golfinhos e macacos).
Os elefantes não comem amendoim, embora essa lenda tenha se disseminado em desenhos animados.
Os elefantes são herbívoros. Comem, em média, 125 quilos de plantas, frutas, capim e folhagens por dia.
Os elefantes têm 24 dentes ao longo da vida. Usam os 4 da frente na mastigação, mas, quando ficam gastos, passam a morder com os de trás. Quando perdem os dentes, são ajudados por outros elefantes a se alimentar.
Um elefante bebe, em média, 200 litros de água por dia. A tromba é formada pela junção do nariz com o lábio superior. Tem mais de 100 mil músculos. E permite que o elefante arranque até galhos de árvore.
A tromba do elefante suga, de uma só vez, 10 litros de água. E despeja o líquido na boca ou sobre o corpo para o banho. Elefantes adoram água. Da mesma forma, também é pela tromba que os elefantes respiram.
A tromba também é usada para interação social com as pessoas ou com outros animais.
Apesar do peso, elefantes conseguem se movimentar pela na água. Eles usam a força das pernas e a capacidade de flutuar para atravessar rios e lagos.
A pele dos elefantes, ao contrário do que aparenta, é sensível e ele logo percebe se um inseto pousar no seu corpo. Para protegê-la do sol, eles se revestem de areia e lama.
Elefantes dormem em pé ou deitados de lado, durante três a seis horas por dia.
Os elefantes estão entre os animais mais queridos das crianças. Na animação, o mais famoso é Dumbo, da Disney, um elefante bebê de circo que tem orelhas muito grandes e, por isso, faz o que nenhum outro consegue: voar.
Na Tailândia, país em que 95% das pessoas são budistas, os elefantes são sagrados, símbolo de prosperidade e bem-estar.
Os elefantes têm uma grande importância para os seguidores do Budismo. Diz a lenda que a Rainha Maya sonhou que um elefante entrou por sua axila indo até o ventre. E ela percebeu que estava grávida de Buda.
No Hinduísmo, na Índia, Ganesh é um Deus com cabeça de elefante que representa sabedoria, boa sorte e prosperidade.
Os elefantes vivem entre 40 e 70 anos. Vida longa para esses dóceis pesadões.