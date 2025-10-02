Bilionário destina herança para caridade

Em 2024, a fortuna de Buffett foi estimada em US$ 146 bilhões (cerca de R$ 807 bilhões), de acordo com a Forbes.
Segundo o jornal britânico Daily Mail, ele decidiu doar todo o valor para causas de caridade após sua morte.
Ainda de acordo com o jornal, seus herdeiros (Susie, Howard e Peter) terão a responsabilidade de administrar essas doações e um prazo de 10 anos para decidir como distribuir o dinheiro.
“Não é tão fácil doar dinheiro se você quiser fazer isso de forma inteligente, se você quiser ser inteligente sobre isso. É incrível que ele nos tenha dado essa oportunidade”, declarou Howard.
Ainda não se sabe a quais organizações os irmãos destinarão a fortuna. Cada um deles gerencia suas próprias fundações, que já investiram mais de US$ 15 bilhões (cerca de R$ 83,3 bilhões) desde 2006.
A Fundação Susan Thompson Buffett, por exemplo, destinou US$ 8,4 bilhões (em torno de R$ 46,7 bilhões) principalmente a instituições voltadas para a saúde reprodutiva.
A fundação de Susan também investe no acesso a métodos contraceptivos e em programas de educação infantil.
Por outro lado, a Fundação Howard G. Buffett foca em iniciativas relacionadas à segurança alimentar e à resolução de conflitos internacionais.
Já Peter Buffett, além de apoiar organizações indígenas norte-americanas desde 2002, direciona seus esforços filantrópicos para promover o aprendizado socioemocional em escolas.
Susie Buffett, filha de Warren, relatou que certa vez o pai se recusou a emprestá-la US$ 41 mil (aproximadamente R$ 224 mil) ao pai para reformar a cozinha de sua casa.
Um artigo publicado em 2011 pelo Globe and Mail revelou a resposta de Warren à filha: “Vá ao banco como todo mundo”.
Em 2017, Susie comentou novamente sobre o episódio explicando que não era uma 'esmola': “Achei que estava pedindo um empréstimo. Não estava pedindo para ele me dar o dinheiro”.
Segundo o site Benzinga, a filha do bilionário não acha que seu pai foi 'pão-duro', mas sim 'econômico'.
Warren Buffett é considerado dos investidores mais bem-sucedidos e respeitados do mundo.
Ele estudou na Universidade de Nebraska e depois fez um mestrado em Economia na Columbia Business School, onde foi influenciado pelo investidor Benjamin Graham, conhecido como o pai do 'investimento em valor'.
Conhecido como o 'Oráculo de Omaha' (em referência à sua cidade natal), Buffett construiu uma fortuna gigantesca e uma reputação sólida ao longo de décadas.
Buffett vive em uma casa considerada 'simples' em sua cidade natal (Omaha, Nebraska), o que para muitos contrasta com seu status de bilionário. “Estou feliz lá. Eu me mudaria se achasse que seria mais feliz em outro lugar', declarou.
Em 1958, o investidor adquiriu a residência de cinco quartos por US$ 31.500 (cerca de R$ 161 mil), valor que hoje corresponderia a aproximadamente US$ 330 mil (R$ 1,6 milhões).
Atualmente com 94 anos, Warren Buffett continua fazendo doações anuais para a Fundação Gates, criada por Bill Gates e sua ex-esposa Melinda.
Desde 2006, Warren já destinou mais de US$ 40 bilhões (cerca de R$ 222,2 bilhões) a essa e outras instituições de caridade ligadas à sua família.