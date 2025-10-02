Tecnologia revela rosto de mulher que existiu há 2.500 anos

O estudo de múmias é sempre um desafio, mas ao mesmo tempo abre portas para muito conhecimento. Tanto sobre pessoas como sobre animais. Recentemente Cientistas analisaram o DNA de babuínos de milhares de anos e descobriram o misterioso porto por onde os antigos egípcios faziam comércio dessa espécie. Eles não são nativos do Egito, mas eram adorados por serem associados aos deuses Babi e Thoth