Flipar Artesã do Rio Grande do Norte que começou a atuar aos 72 anos está cotada para o Oscar 2026 Após o fim dos festivais de Veneza, Telluride e Toronto, o filme brasileiro “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, ganhou força nas previsões para o Oscar 2026. Por Lance

Divulgação/Victor Jucá