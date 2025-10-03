Charme no telão: os eternos galãs da Era de Ouro de Hollywood

Montgomery Clift (1920 - 1966) - Foi um dos grandes atores da sua geração. Ganhou quatro indicações ao Oscar por 'A Busca', 'Um Lugar ao Sol', 'Daqui Para a Eternidade' e 'Julgamento em Nuremberg'.
Yul Brynner (1920-1985) - O ator russo-americano tornou-se um mito ao raspar a cabeça para um papel teatral em ''O Rei e Eu', peça que representou durante trinta anos. Ele ganhou o Oscar de melhor ator pela sua atuação no filme baseado nesta peça.
Depois de um acidente de carro em que quase morreu, ficou com marcas no rosto e a imagem abalada. A partir daí, sua carreira veio a declínio. Era gay e, em uma era homofóbica, escondeu isso até a sua morte, aos 45 anos.
Cary Grant (1904-1986) - Chamava-se Archibald e começou a atuar ainda criança. A estreia profissional foi em 1932. Mas a projeção internacional chegou com 'Interlúdio', de Alfred Hitchcock. Ganhou Oscar honorário pela carreira em 1970.
Clark Gable (1901-1960) - É o eterno galã do maior clássico do cinema: 'E o Vento Levou'. Começou a carreira ainda jovem, ao assistir a uma peça e se encantar. Ingressou no teatro, chamou atenção de produtores da MGM e foi convidado para o cinema.
Curiosidade: na Segunda Guerra Mundial, Clark Gable se ofereceu como voluntário. Ele era o ator preferido de Adolf Hitler, que, ao saber da presença de Gable no front, ofereceu uma recompensa por sua captura. Mas Gable escapou e, no retorno aos EUA, recebeu medalhas pelas cinco missões de combate em bombardeios.
Gary Cooper (1901-1961) - Ficou consagrado pelos papéis no gênero Western (faroeste). Começou a carreira em 1926 e foi ganhando protagonismo. Recebeu 2 Oscars e um Oscar honorário pela obra em 1961, ano de sua morte.
Rock Hudson (1925-1985) - EUA - Um dos atores mais bonitos do cinema, estrelou comédias ao lado de Doris Day e fez dramas, como 'Sublime Obsessão'. Hudson era gay, mas, para abafar os comentários numa época de intolerância, ele se casou com uma mulher, Plyllis Gates.
Alan Ladd (1913-1964) - O ator foi uma das estrelas mais populares nas décadas de 40 e 50. Fez sucesso em ''This Gun For Hire'' e interpretou um dos mais famosos papéis do cinema, o do pistoleiro bondoso Shane no faroeste clássico de mesmo nome.
Gregory Peck (1916-2003) - EUA - Ator que se manteve no auge entre a segunda metade dos anos 40 e o início da década de 60. Pelo papel de Atticus Finch no filme 'O Sol é Para Todos' ganhou o Oscar de melhor ator em 1962.
Fred MacMurray (1908 - 1991) - EUA - Foi músico e tocava saxofone em uma orquestra antes de ser uma das estrelas mais versáteis e bem-sucedidas. Ele participou de mais de 100 filmes, como o clássico ''Pacto de Sangue'' e ''Se Meu Apartamento Falasse''. Ficou 12 anos no ar com a série ''A Escuna do Diabo''.
James Stewart (1908 - 1997) - EUA - Atuou em muitos filmes considerados clássicos, sendo indicado a cinco prêmios de Oscar de Melhor Ator. Ganhou em 1941 por seu papel em 'The Philadelphia Story'. Também recebeu um Oscar Honorário, em 1985, pela sua carreira e um Globo Ouro de Melhor Ator em 1974.
James Dean (1931-1955) - O ator foi protagonista do clássico “Juventude Transviada”. Tornou-se um ícone cultural, representando o ceticismo e desilusão dos jovens do pós-guerra. Morreu cedo, aos 24 anos, em um acidente de carro.
Marlon Brando (1924 - 2004) - Começou no teatro e, na década de 50, passou para o cinema, ficando mundialmente conhecido com uma sequência de filmes. Na década de 70, voltou a ser escalado para grandes produções como ''O Poderoso Chefão''.
Dean Martin (1917 - 1995) - Ganhou fama ao formar dupla de comédia com Jerry Lewis. Eles estrelaram 16 filmes juntos. Dean ainda atuou ao lado de grandes estrelas do cinema, como a popular Carmen Miranda. Ele possui três estrelas na calçada da fama.
John Wayne (1907-1979) - Conhecido como 'Duke', o ator teve um recorde no número de papéis principais: ele deu vida a 142 protagonistas como em 'Rastro de ódio', 'Quando um homem é homem', 'Sorte de verdade'' e outros.
Victor Mature (1913 - 1999) - Mature fez sucesso na pele do personagem Doc Holliday, no clássico de John Ford “Paixão dos Fortes”, de 1946, mas o filme que marcaria para sempre sua carreira foi 'Sansão e Dalila', em 1949.
Paul Henreid (1908 - 1992) - Nascido na Itália, o ator se mudou para Hollywood e alterou seu nome para seguir a vida artística, uma vez em que foi perseguido e ameaçado de morte pela ascensão do regime nazista. Fez sucesso em ''Agora, Voyager' e 'Casablanca'.
Paul Newman (1925 - 2008) - EUA - Foi ganhador do Oscar e Globo de Ouro e um líder de bilheterias da década de 1960 com 6 produções, entre elas 'Dois Homens e um Destino'.
Charlton Heston (1923 - 2008) - EUA - Foi notabilizado no cinema por papéis heroicos em superproduções da Era de Ouro de Hollywood. Atuou em 'Os Dez Mandamentos', 'Planeta dos Macacos' e 'A Última Esperança da Terra'.
Henry Fonda (1905 - 1982) - Foi um dos atores mais aclamados de sua geração. Estrelou filmes que refletiam o espírito e a história americana. Concorreu ao Oscar de melhor ator pela atuação em ''As vinhas da Ira''.
Alain Delon (1935 - 2024) - Ficou mundialmente conhecido em ''O Sol por Testemunha'' e foi um verdadeiro ícone da beleza nas décadas de 60 e 70, ganhador do prêmio César e homem de negócios.
Humphrey Bogart (1899 - 1957) - O ator interpretou principalmente gângsteres e vilões até conseguir seu papel de destaque em 'O Falcão Maltês'. Ele é amplamente considerado como um dos maiores atores de todos os tempos e uma lenda cultural.
Errol Flynn (1909 - 1959) - Ficou famoso por seus papéis em filmes de aventuras como ''As Aventuras de Robin Hood' e 'Capitão Sangue'. Era uma pessoa envolvida em alguns escândalos fora da telinha.
Laurence Olivier (1907 - 1989) - Um dos atores mais célebres e versáteis do século 20. Estrelou filmes como ''Henrique V' e 'Aquela Mulher Hamilton' durante a Segunda Guerra Mundial. Dirigiu e estrelou Hamlet, que ganhou quatro Oscars, incluindo melhor filme e melhor ator.