Hipopótamo bota 3 leões pra fugir e deixa a provocação: “Quem é o Rei da Selva?”

Em 2022, um vídeo que mostrou o ataque de um hipopótamo a leões em Botswana atraiu a atenção de milhões de pessoas e entrou para a lista dos mais curiosos do mundo animal. O FLIPAR mostrou e houve vários tipos de reações.
Os leões atravessavam um rio quando o hipopótamo, ao vê-los, avançou em velocidade , pela água, até alcançá-los para um ataque feroz.
Um acabou se desvencilhando e chegando à beira do rio. Mas o terceiro ficou em maus lençóis. O vídeo foi publicado pelo jornalista americano Yashar Ali, colaborador da revista New York Magazine e do portal The Huffington Post.
Internautas questionaram sobre a fama do leão de Rei da Selva. E se impressionaram sobre como o hipopótamo, tão pesado, consegue avançar tão rapidamente num rio? Maa teve gente achando que foi justamente a água que ajudou.
Zoólogos explicam que os hipopótamos defendem seu território de forma muito agressiva quando eles percebem uma invasão.
Para defenderem sua área, eles atacam animais e seres humanos. Segundo a National Geographic, os hipos são os maiores causadores de mortes na África depois da malária.
Os principais afetados são as populações ribeirinhas, que utilizam canoas para navegar no ambiente desses animais. Há relatos de pessoas que já tiveram seus barcos virados por hipopótamos.
Os hipopótamos estão entre os animais mais agressivos do planeta. E sua mordida tem uma pressão equivalente a 825 quilos - uma das mais fortes do mundo.
Sobre a velocidade, os hipopótamos não nadam. Eles precisam pisar no fundo para se locomover e, geralmente, saltam ou correm.
Os hipopótamos são sedentários e gostam de se banhar em rios e o contato com a água é algo que surte efeito relaxante para eles. Além disso, a água é fundamental para deixar sua pele úmida, evitando rachaduras.
Como a pele dos hipos não tem quase pelos, a água ajuda a proteger contra o sol. Eles só saem do ambiente aquático para se alimentar.
Eles são predominantemente herbívoros e chegam a consumir quase 70 quilos de plantas, sendo uma grande ameaça para áreas de lavoura.
O animal pode pesar até três toneladas. Um macho adulto tem cerca de 3,5 metros de comprimento e 1,5 metro de altura. O filhote já nasce com 45 quilos.
Os hipopótamos vivem de 40 a 50 anos. Eles habitam normalmente toda a África abaixo do Saara.
Já os leões são os grandes predadores das savanas (seu habitat mais comum), carnívoros que se alimentam de zebras, antílopes, gnus e outros animais.
Eles são encontrados, principalmente, na África. Na Ásia há poucos. E, em geral, a quantidade de leões no mundo diminuiu muito.
Os leões vivem em grupos de cerca de 40 animais. São considerados uma espécie sociável.
Durante a maior parte do tempo, os leões descansam. Eles dormem ou ficam parados, economizando energia.
Geralmente, eles dedicam cinco horas do dia para as atividades. E, antes, vale dar aquela espreguiçada!
Os machos defendem o território e garantem a proteção da 'família'. O poderoso rugido, ouvido a 8 km de distância, ajuda a manter os inimigos longe.
As fêmeas é que fazem a caça, enquanto os leões cuidam dos filhotes. Elas alcançam até 80 km/h na corrida. E saltam até 10 metros.
Os leões têm boa visão noturna. Por isso, as leoas também podem aproveitar horários noturnos para surpreender suas presas.
Saindo em grupo, as leoas levam vantagem sobre animais de maior porte que estejam sem companhia. na foto, elas abatem um búfalo.
As leoas é que caçam, mas o primeiro pedaço de carne é sempre do leão. O macho tem prioridade e ai das fêmeas que desobedecerem a norma.
Os dentes do leão podem medir até 6 cm e são preparados para triturar até 30 kg de carne de uma só vez. Os machos necessitam de 7 kg de carne diariamente, e as fêmeas, 5 kg
Os leões medem de 2,60 a 3,3 metros de comprimento por 60 a 90 cm de altura. Seu peso fica entre 150 e 250 quilos.
Já as leoas medem de 2,40 a 2,70 metros de comprimento por 60 a 90 cm de altura. E pesam entre 120 e 185 quilos.
Os leões têm expectativa de vida de 10 a 16 anos.
E então? Quem é o Rei da Selva? O leão ou o hipopótamo?