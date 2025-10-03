Surto de norovírus impacta quase 100 passageiros de cruzeiro com destino a Miami

A viagem, a bordo do Serenade of the Seas, começou no dia 19 de setembro e levava 94 passageiros e quatro tripulantes.
De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), a situação foi registrada antes da chegada final do navio a Miami.
Os dados oficiais, divulgados em 28 de setembro, indicam que as 98 pessoas – 94 passageiros e quatro membros da tripulação – apresentaram sintomas de infecção gastrointestinal, como diarreia e vômitos.
A bordo, estavam 1.874 passageiros e 883 tripulantes, o que significa que menos de 4% dos presentes foram afetados.
Diante do surto, a empresa adotou medidas de contenção, que incluíram a intensificação da limpeza, o isolamento dos doentes e a coleta de amostras para testes.
Em declaração ao USA Today, a Royal Caribbean afirmou tratar a saúde e a segurança como prioridade máxima, seguindo protocolos de higiene que excedem as recomendações padrão de saúde pública.
O percurso do Serenade of the Seas incluía passagens pelo México, Canal do Panamá e Colômbia, com previsão de término em Miami.
Este episódio marca o 19º surto de doenças gastrointestinais em cruzeiros registrado em 2025. Destes, o norovírus foi o responsável por 14.
Em janeiro, um surto de diarreica aguda (DDA) atingiu 127 passageiros no cruzeiro MSC Grandiosa, que fez escala em Santos, no litoral de São Paulo.
Só em dezembro de 2024, cinco navios de cruzeiro tiveram relatos de sintomas gastrointestinais.
Segundo o especialista em doenças infecciosas e professor do Vanderbilt University Medical Center, William Schaffner, o norovírus é conhecido como o 'vírus do navio de cruzeiro'.
Altamente contagioso, ele é considerado uma das principais causas de gastroenterite no mundo.
Sua transmissão ocorre pelo contato com pessoas, superfícies, água ou alimentos contaminados.
Os sintomas, que incluem diarreia, vômito, febre e cólicas, geralmente persistem por um a três dias.
Embora na maioria dos casos não seja grave, pode provocar desidratação, principalmente em crianças pequenas e idosos.
Apesar disso, a infecção pode atingir pessoas de todas as idades, ocorrendo várias vezes ao longo da vida devido à diversidade do vírus.