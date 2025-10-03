Flipar

Ciência aponta as modelos mais belas do mundo; saiba o critério

A beleza pode até ser subjetiva, mas um estudo conduzido pelo cirurgião plástico britânico Julian De Silva tenta provar que há também um certo grau de ciência envolvido. Com base na clássica proporção áurea, ele criou um ranking das modelos mais belas do mundo.

A lista combina estética clássica com diversidade, analisando rostos de diferentes estilos e origens. A seguir, conheça o Top-10 de modelos (incluindo uma brasileira) que, segundo a matemática da beleza, estão mais próximas da perfeição.

Ícone da moda internacional, Naomi Campbell aparece entre as mais belas com 90,91% de simetria facial segundo a proporção áurea. O estudo de Julian De Silva destaca o contorno do rosto e a simetria dos olhos como pontos altos.

Além do impacto estético, a britânica carrega décadas de influência na indústria da moda, representando elegância, força e ancestralidade. Sua presença na lista reforça que beleza também é atitude, história e representatividade.

A modelo e atriz Emily Ratajkowski figura entre as mais bem avaliadas com 90,8% de aderência à proporção áurea. Seus olhos e o contorno dos lábios foram destacados como os traços mais próximos do ideal clássico.

Além da aparência, ela é reconhecida por seu ativismo feminista e presença nas redes sociais. Emily representa uma beleza contemporânea, que une harmonia estética e autenticidade em igual medida.

Com traços marcantes e personalidade irreverente, Cara Delevingne conquistou 91,1% de simetria na análise de Julian De Silva. Suas sobrancelhas espessas, olhar penetrante e estrutura facial bem definida renderam altas notas.

O cirurgião apontou o equilíbrio do queixo e a proporção dos olhos como destaques. Mais que uma modelo, Cara é atriz, ativista e símbolo de uma beleza ousada e fora dos padrões convencionais.

A chinesa Liu Wen é considerada uma das modelos asiáticas mais influentes da atualidade — e seu rosto conquistou 91,23% de simetria segundo o estudo. De Silva elogiou a proporção entre nariz e queixo, além da delicadeza dos traços.

Integrante da famosa família Kardashian-Jenner, Kendall Jenner teve 91,4% de aderência à proporção áurea. O estudo apontou o formato do rosto e a simetria dos lábios como seus pontos mais fortes.

Além do sucesso nas passarelas, Kendall se destaca como uma das modelos mais seguidas nas redes sociais. Ela representa uma estética moderna e midiática, que une beleza clássica à influência digital.

A canadense Winnie Harlow tem 91,26% de simetria facial. Seu nariz recebeu avaliação altíssima: 96,9%. Portadora de vitiligo, Winnie revolucionou o padrão da indústria ao desfilar com sua condição de pele e provar que a beleza é múltipla.

Com 91,39%, a britânica Jourdan Dunn se destaca pela simetria dos olhos e pelo equilíbrio das proporções faciais. Julian De Silva destacou sua estrutura óssea e o contorno natural do rosto.

Jourdan é símbolo de elegância e diversidade, tendo sido a primeira modelo negra a desfilar para algumas grandes marcas após décadas. Sua beleza transcende padrões, inspirando novas gerações a enxergarem força na autenticidade.

A brasileira Gisele Bündchen aparece em terceiro lugar, com 93,6% de proximidade com a proporção áurea. De acordo com o estudo, seus lábios e nariz atingem 99,4% de harmonia.

Considerada uma das maiores modelos de todos os tempos, Gisele une simetria facial, carisma e versatilidade. Sua trajetória mostra que beleza também é postura e presença, e sua posição no ranking consagra a força da estética brasileira no cenário mundial.

Com 93,87%, a veterana Cindy Crawford ocupa o segundo lugar no ranking. Seu queixo foi considerado quase perfeito, com 99,6% de precisão segundo a proporção áurea.

De Silva destaca o equilíbrio de suas feições como um dos principais motivos para sua colocação. Ícone dos anos 90, Cindy continua sendo uma referência atemporal de beleza, mostrando que elegância e simetria resistem ao tempo.

Liderando a lista com 94,14%, a britânica Kate Moss é considerada a modelo mais próxima da proporção áurea. Seus olhos intensos e o formato do rosto atingem até 97,4% em critérios isolados.

Para Julian De Silva, a harmonia dos traços clássicos e a intensidade do olhar garantem sua posição. Kate, que marcou gerações com seu estilo único e enigmático, representa o auge da beleza matemática com toque de mistério.

