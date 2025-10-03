Morador da Flórida tem 130 cobras e crianças até dormem com elas

Socratis Christoforou, de 45 anos, é morador do sul da Flórida, nos Estados Unidos.
De acordo com informações do Daily Mail, seus dois filhos pequenos chegam a dormir com algumas das cobras na cama!
O homem desenvolveu seu interesse por répteis ainda na infância e garante que, apesar do número expressivo, os animais não representam perigo para a família.
Tudo começou quando ele era criança, em Nova Jersey, ao encontrar uma ninhada de cobras cabeça-de-cobre, uma espécie venenosa.
'Eu as coloquei em um balde e levei para o porão. Quando meus pais descobriram, minha mãe entrou em pânico', contou ele.
Filho de imigrantes do Chipre, Christoforou cresceu ouvindo histórias sobre cobras venenosas comuns na região onde nasceu.
Ao chegar à vida adulta, ele decidiu superar esse temor. Sua primeira aquisição foi uma cobra-do-milho albina, comprada em uma pet shop.
Esse foi o pontapÃ© inicial para uma coleÃ§Ã£o que, em seu auge, chegou a ter mais de 300 animais, incluindo atÃ© um jacarÃ©!
No entanto, a crise econômica de 2008 fez com que ele perdesse tudo e precisasse doar todos os répteis.
A paixão retornou em 2017, quando sua filha mais velha ganhou uma nova cobra-do-milho.
Esse gesto reacendeu seu entusiasmo, e a família gradualmente retomou a criação de serpentes.
Atualmente, Ariana, de 10 anos, convive com 20 pítons em seu quarto. Seu irmão, Maximus, é responsável por outras duas.
Segundo ele, as serpentes que eles criam em casa 'são dóceis e acostumadas à presença humana'.
Manter tantos animais exige trabalho: são cerca de US$ 800 (aproximadamente R$ 4,3 mil) gastos por mês.
Além disso, é preciso uma dedicação diária com limpeza dos terrários, troca de água e controle de temperatura. Durante a temporada de reprodução, a rotina fica ainda mais intensa.
Para Christoforou, as cobras têm um significado especial: 'Quando perdi tudo em 2008, também precisei abrir mão dos animais. Mas recomecei [...] As cobras me lembram de que sempre é possível se levantar'
Christoforou encara as cobras como parte da família e quer transmitir essa visão aos filhos: 'Meus filhos estudam, leem e até assistem a desenhos ao lado das cobras. Para nós, elas não representam medo, mas compreensão'.