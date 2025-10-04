Flipar Ponte gigantesca entre Salvador e Itaparica entra na lista de obras prioritárias do governo A construção da ponte Salvador-Itaparica, considerada a maior obra de infraestrutura da Bahia, entrou na lista de prioridades do governo federal. Com mais de 12 quilômetros de extensão, ela promete transformar a mobilidade e a economia da região. Por Lance

Reprodução