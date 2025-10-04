Descubra os nomes masculinos e femininos escolhidos para os furacões de 2025 até 2029

Isso contribui para que as pessoas absorvam melhor as informações e se lembrem do nome.
Em 2024, por exemplo, o Furacão Milton motivou uma fuga em massa de moradores de cidades da Flórida e provocou até o fechamento de parques da Disney, por causa do medo de uma tragédia.
AlÃ©m do Milton, a lista de nomes de furacÃµes em 2024 tinha Alberto, Beryl, Chris, Debby, Ernesto Francine, Gordon, Helene, Isaac, Joyce, Kirk, Leslie, Nadine, Oscar, Patty, Rafael, Sara, Tony, Valerie e William.
A divulgação de uma lista de nomes para os ciclones tropicais do Atlântico foi criada, em 1953, pelo Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. Uma tendência que se padronizou em outras regiões ao redor do mundo.
A lista é proposta pelos serviços meteorológicos e hidrológicos de cada país que faz parte da Organização Meteorológica Mundial.
São nomes atribuídos a regiões específicas e aprovados pelos órgãos regionais que monitoram as tempestades tropicais.
Os nomes precisam ser curtos e fáceis de pronunciar. A maioria das listas é feita em ordem alfabética, alternando nomes femininos e masculinos.
Quando uma tempestade tropical é excepcionalmente catastrófica e mortal, o nome é retirado da lista. Vários já foram aposentados desde a criação dessas listas.
Uma particularidade chamou a atenção de pesquisadores da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, em 2014. Eles chegaram à conclusão de que furacões com nomes de mulheres matam mais pessoas que aqueles com nomes masculinos.
O estudo, divulgado na publicação científica Proceedings of the National Academy of Sciences, afirmou que cada furacão com nome masculino causa, em média, 15 mortes. Já os que têm nomes femininos provocam cerca de 42.
As listas dos furacões de cada ano são organizadas em ordem alfabética, alternando, assim, nomes masculinos e femininos. Um dos mais intensos com nome feminino foi o Katrina, em 2005, que causou, aproximadamente, 1.800 mortes nos Estados Unidos.
Para 2025, a lista de furacões é a seguinte: Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Erin, Fernand, Gabrielle, Humberto, Imelda, Jerry, Karen, Lorenzo, Melissa, Nestor, Olga, Pablo, Rebekah, Sebastien, Tanya, Van e Wendy.
Para 2026, estão previstos os seguintes nomes de furacões Arthur, Bertha, Cristobal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo, Hanna, Isaias, Josephine, Kyle, Leah, Marco, nana, Omar, Paulette, Rene, Sally, Teddy, Vicky e Wilfred.
Para 2027, são os seguintes: Ana, Bill, Claudette, Danny, Elsa, Fred, Grace, Henri, Imani, Julian, Kate, Larry, Mindy, Nicholas, Odette, Peter, Rose, Sam, Teresa, Victor e Wanda.
Veja os de 2028: Alex, Bonnie, Colin, Danielle, Earl, Farrah, Gaston. Hermine, Idris, Julia, Karl, Lisa, Martin, Nicole, Owen, Paula, Richard, Shary, Tobias, Virginie e Walter.
E para 2029 estão previstos: Arlene, Bret, Cindy, Don, Emily, Franklin, Gert, Harold, Idalia, José, Katia, Lee, Margot, Nigel, Ophelia, Philippe, Rina, Sean, Tammy, Vince e Whitney.