Jerry Lee Lewis faria 90 anos: relembre essa lenda do rock

Pianista prodigioso, cantor inconfundível e compositor de energia inesgotável, ele marcou a história por sua intensidade no palco, por sucessos eternos como “Great Balls of Fire” e “Whole Lotta Shakin’ Goin’ On”, e também por uma vida pessoal repleta de escândalos e dramas.
Criado em uma família simples, Lewis demonstrou ainda na infância uma habilidade extraordinária ao piano. Seus pais, convencidos do talento do filho, hipotecaram a casa para comprar um instrumento adequado.
Na metade da década de 1950, Lewis encontrou em Memphis, no lendário estúdio da Sun Records, o espaço ideal para dar vazão ao seu estilo.
Ali estavam outros jovens revolucionários como Elvis Presley, Johnny Cash e Carl Perkins. O quarteto chegou a se reunir em uma jam session histórica conhecida como The Million Dollar Quartet.
Nesse ambiente, Jerry Lee lançou canções que se transformaram em clássicos do rock, como “Breathless”, “High School Confidential” e, sobretudo, “Great Balls of Fire”, um dos maiores sucessos da história do gênero.
Sua forma de tocar piano - batendo nas teclas com punhos, cotovelos e até pés, enquanto cantava e se movia freneticamente - virou marca registrada e garantia de espetáculos envolventes. O estilo rendeu a ele apelido de 'The Killer'.
O seu auge, no entanto, foi interrompido de maneira abrupta em 1958. Durante uma turnê no Reino Unido, a imprensa descobriu que Lewis havia se casado com Myra Gale Brown, sua prima de segundo grau, que tinha apenas 13 anos.
O escândalo foi devastador: contratos foram rescindidos, shows cancelados e sua reputação pública despencou. Ainda assim, Jerry Lee nunca desistiu.
Nos anos seguintes, mesmo em baixa nas paradas de rock, ele manteve carreira ativa. Em 1964, o álbum “Live at the Star Club, Hamburg” mostrou ao mundo que sua fúria musical permanecia intacta - muitos críticos o consideram um dos maiores discos ao vivo da história do rock.
Já no final da década de 1960, Lewis encontrou uma nova identidade artística ao migrar para o country, onde emplacou sucessos como “Another Place”, “Another Time”, “There Must Be More to Love Than This” e “Would You Take Another Chance on Me”.
Ao longo de sua carreira, Jerry Lee Lewis acumulou números expressivos: dezenas de álbuns gravados, milhares de apresentações, milhões de discos vendidos e uma quantidade considerável de prêmios.
Ele foi incluído no Rock and Roll Hall of Fame em 1986 e, décadas depois, em 2022, no Country Music Hall of Fame.
Ele recebeu também quatro prêmios Grammys, incluindo o de conjunto da obra, em reconhecimento à sua influência.
Por sua vez, a vida pessoal de Lewis foi turbulenta. Ele se casou sete vezes e teve seis filhos, sendo que dois acabaram morrendo prematuramente.
Ademais, o ícone do rock e do country travou batalhas com álcool, drogas e problemas de saúde.
Ainda assim, ele permaneceu em atividade mesmo em idade avançada. Em 2019, sofreu um derrame que limitou suas apresentações, mas sua imagem de “último sobrevivente da era dourada do rock” seguia intacta.
Jerry Lee Lewis morreu em 28 de outubro de 2022, aos 87 anos, em sua casa no Mississippi.
Sua partida encerrou um ciclo iniciado nos anos 1950, quando jovens rebeldes transformaram o panorama da música mundial.
Mas seu legado continua vivo. Lewis foi um artista que viveu intensamente cada nota e cada palco, sem concessões. Sua música influenciou artistas dos Beatles a Elton John, de Bruce Springsteen a bandas contemporâneas que ainda bebem em sua fonte explosiva. Em 2022, o diretor Ethan Coen lançou o documentário “Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind”, que conta a trajetória do artista.