Semelhança que assusta: Famosos que têm ‘sósias do passado’

Certa vez, viralizou nas redes sociais a semelhança do ator com David Wilkie (1785-1841), artista plástico escocês. Achou parecido? Veja outras celebridades que também têm 'sósias do passado'!
Que tal este homem do passado, que lembra muito o ator e comediante americano Eddie Murphy?
O ator canadense, nascido no Líbano, Keanu Reeves, se parece ou não com o ator francês Paul Mounet (1847-1922)?
Este rapaz fotografado em sua cerimônia de casamento em 1961 lembra o ator americano Matt Damon.
Este homem foi fotografado em 1890 e se parece com o ator e dançarino John Travolta. O retrato chegou até a ser vendido por 50 mil dólares!
Olha ele aí de novo! Muita gente apontou que o John Travolta é idêntico a essa mulher do passado.
O ator americano Leonardo DiCaprio e essa mulher de origem desconhecida, Judy Zipper.
O ator americano Nicolas Cage, famoso por filmes como 'A Outra Face' (1997), tem como 'sósia do passado' este homem da foto.
Este é Nicolae Grigorescu (1838-1907), que foi um pintor romeno. Dizem que ele é a cara do ator americano Orlando Bloom, conhecido por filmes como 'Senhor dos Anéis' e 'Piratas do Caribe'.
O Papa Gregório IX, pintado por Raphael Sanzio em 1511, lembra o ator americano Sylvester Stallone.
Rudolf Steiner (1861-1925), filósofo e esoterista austríaco, parece muito o ator britânico Jeremy Irons.
E o ator americano Bruce Willis ('Duro de Matar') o general do Exército dos EUA Douglas MacArthur (1880-1964)?
O ator e músico americano Jack Black tem um sósia: o escritor Paul Revere (1735-1818), mensageiro da Guerra da Independência dos EUA.
Essa é a avó de um internauta que percebeu a semelhança dela com uma atriz famosíssima: Scarlet Johansson.
Millard Fillmore (1800-1874), que foi presidente dos EUA de 1850 a 1853, com uns quilinhos a menos seria a cara do ator americano Alec Baldwin.
O ator americano Elijah Wood, que viveu Frodo em 'Senhor dos AnÃ©is' e esta mulher beduÃna da dÃ©cada de 1900. Parecem cÃ³pias!
O cantor e ator Justin Timberlake tem como sósia esse bandido do passado.
O ator britânico Daniel Radcliffe, quando menino, e essa mulher desconhecida do passado. Será magia?
Alexandre Severo (208-235), o último imperador da Dinastia dos Severos, no Império Romano, e o rapper e compositor Eminem. Será que forçaram a barra nesse?
O ator americano Matthew McConaughey e Andrew Sanders, que viveu no Alabama. Seu bisneto postou sua foto ao perceber o quanto ele se parecia com o astro de Hollywood.
Mais um bisneto que reparou a semelhança do bisavô com um ator famoso, dessa vez Johhny Depp, o eterno Jack Sparrow de 'Piratas do Caribe'.
Impressionante a semelhança entre a atriz egípcia Zubaida Tharwat e a americana Jennifer Lawrence, vencedora do Oscar por 'O Lado Bom da Vida' (2012).
Por fim — e não menos impressionante —, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, que foi o Rei da França de 1498 até sua morte.