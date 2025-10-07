Flipar Pra quem não viu: Banhistas são atacados na praia por cardume de peixe-espada Um incidente ocorrido em janeiro de 2025 é lembrado como exemplo de cautela necessária em certas praias. Sete banhistas foram atacados por um cardume de peixe-espada na Praia da Baleia, em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Por Lance

reprodução/tv globo