Flipar Gato resgatado na rua vira mascote da Cruz Vermelha, com “uniforme” e tudo Um gatinho de rua adotado pela Cruz Vermelha de Ciudad Victoria, no MÃ©xico, tem encantado a internet. Batizado de Urgencio, ele ganhou uniforme com o emblema da instituiÃ§Ã£o e passou a viver na sede da organizaÃ§Ã£o, recebendo cuidados veterinÃ¡rios, alimentaÃ§Ã£o e muito carinho. Por Lance

ReproduÃ§Ã£o / X