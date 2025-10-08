Praias tranquilas atraem famílias pelo mundo

Veja algumas dessas praias espalhadas por diversos países. As brasileiras estão em outra galeria.
Grace Bay (Ilhas Turcas e Caicos): Com águas cristalinas e areia branca fina, essa praia tem um mar calmo e morno, perfeita para nadar e relaxar.
Seven Mile Beach (Ilhas Cayman): Localizada em Grand Cayman, tem águas rasas e sem ondas, sendo ideal para famílias e mergulho com snorkel.
Matira Beach (Bora Bora, Polinésia Francesa): Com mar azul-turquesa e pouca profundidade, essa praia paradisíaca é segura e perfeita para crianças.
Anse Lazio (Seychelles): Situada na ilha de Praslin, tem mar calmo, areia clara e um ambiente isolado, ótimo para quem busca sossego.
Eagle Beach (Aruba): Com águas mornas e sem correntezas, essa praia caribenha oferece um ambiente perfeito para nadar e aproveitar o sol.
Flamenco Beach (Porto Rico): Localizada na ilha de Culebra, tem mar tranquilo e raso, além de uma paisagem deslumbrante com areia branca.
Navagio Beach (Grécia): Conhecida como 'Praia do Naufrágio', fica na ilha de Zakynthos e tem águas cristalinas e calmas, sendo um refúgio paradisíaco.
Nacpan Beach (Filipinas): Em El Nido, essa praia tem uma longa faixa de areia dourada e um mar sereno, ótimo para famílias e banhistas inseguros.
Lanikai Beach (Havaí, EUA): Com águas calmas e azul-turquesa, essa praia em Oahu é perfeita para banho, caiaque e contemplação da paisagem.
Blue Lagoon (Malta): Localizada entre as ilhas de Comino e Gozo, tem águas incrivelmente calmas e cristalinas, parecendo uma piscina natural.
Rabbit Beach (Itália): Na ilha de Lampedusa, tem um mar azul-claro sem ondas, sendo um dos destinos mais tranquilos do Mediterrâneo.
Maya Bay (Tailândia): Cercada por falésias e protegida por uma enseada, essa praia tem um mar calmo e raso, ideal para nadar sem preocupações.
Île aux Cerfs (Maurício): Com areia branca e um mar sem ondas, essa praia paradisíaca no Oceano Índico é perfeita para famílias e relaxamento.
Playa Norte (México): Localizada na Isla Mujeres, tem águas rasas e calmas, sendo uma das melhores opções para quem quer aproveitar o mar sem riscos.
Whitehaven Beach (Austrália): Situada nas Ilhas Whitsunday, tem areia de sílica branca e um mar extremamente tranquilo, ótimo para relaxar e nadar.