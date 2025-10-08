Flipar Dia do Nordestino: veja artistas que levam o nome da região para todo o Brasil O Nordeste é uma das regiões mais importantes do Brasil, com uma potência cultural, centro de inúmeras manifestações em diversas áreas. Assim, o Flipar ressalta artistas que se destacaram no cenário nacional e levam o nome da região para o restante do país. Por Lance

Prefeitura de Olinda /Wikimédia Commons