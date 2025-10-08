Flipar

Cidade que foi cenário de ‘Game of Thrones’ cria passaporte ‘exclusivo’ para tentar conter turismo excessivo

Uma das cidades mais visitadas da Europa vem adotando medidas rigorosas para tentar conter o turismo em massa.

Trata-se de Dubrovnik, na Croácia, conhecida como a “Pérola do Adriático”.

O prefeito Mato Frankovi? implementou medidas radicais como estabelecer um limite máximo de 11,2 mil pessoas dentro das muralhas da cidade.

Conhecida por ter sido o principal cenário da série 'Game of Thrones', Dubrovnik chegou a ter 27 visitantes para cada morador, impactando drasticamente a qualidade de vida local.

Desde 2017, a prefeitura vem promovendo um amplo plano de gestão turística sustentável.

Outra restrição imposta foi limitar o número de navios de cruzeiro a dois por dia — antes, o pico era de oito.

Os navios também foram obrigados a atracar por no mínimo oito horas, incentivando os turistas a gastarem mais e explorarem a cidade com calma.

Em outra ação, tomada a partir da pandemia de Covid-19, a cidade passou a utilizar câmeras de circuito fechado para gerenciar o fluxo de pessoas.

A partir de 2026, a cidade croata passará a exigir que turistas reservem períodos para visitar as muralhas e museus por meio do 'Passaporte Dubrovnik'.

Outras medidas incluem restrições a malas com rodinhas — por conta do barulho nas ruas com paralelepípedos — e novos impostos sobre aluguéis de curto prazo.

Recentemente, a prefeitura efetuou a compra de imóveis para alugá-los a famílias locais, incentivando o repovoamento da cidade antiga.

As ações dividiram opiniões. Alguns moradores e empresários acreditam que as mudanças prejudicam o setor de turismo e não resolvem os problemas estruturais.

Outros reconhecem melhorias no cotidiano e nos serviços. 'Em comparação com 2017 e 2018, como guias locais, achamos que melhorou', opinou o proprietário da Dubrovnik Local Guides, Marko Milos.

Apesar de ainda enfrentar superlotação, os resultados iniciais mostram redução do fluxo de turistas e aumento na qualidade das experiências.

O prefeito defende que o futuro da cidade depende da qualidade, não da quantidade de visitantes. 'Estou tentando convencer nossos cidadãos de que estou fazendo isso para o bem de todos', disse Frankovi?.

Com aproximadamente 42 mil habitantes, Dubrovnik é uma das cidades mais encantadoras da Croácia e um dos destinos turísticos mais famosos do Mediterrâneo.

A cidade foi fundada no século 7 e é cercada por muralhas medievais de quase 2 km de extensão, que são Patrimônio Mundial da UNESCO desde 1979.

Entre os principais pontos turísticos estão a Stradun (rua principal), o Forte Lovrijenac, o Palácio do Reitor e a Catedral da Assunção da Virgem Maria.

