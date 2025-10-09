Flipar

Miriam Mehler volta aos palcos e celebra 90 anos em grande forma

A atriz Miriam Mehler celebrou seus 90 anos em cena, protagonizando a comédia dramática 'Sob o Céu de Paris', de Gabriela Rabello, com direção de Gabriel Fontes Paiva, no Itaú Cultural, em São Paulo.

Após superar uma fratura na bacia e uma cirurgia intestinal, ela havia considerado encerrar a carreira, mas o convite para o novo espetáculo reacendeu seu entusiasmo. Conhecida por passagens marcantes no Teatro de Arena, TBC e Oficina, Miriam contracenou com Walter Breda e Rosana Maris em uma história que aborda conflitos de gerações.

Mesmo com receio inicial, voltou ao palco com energia e lucidez admiráveis, juntando-se ao seleto grupo de grandes nonagenários brasileiros que seguem ativos e inspiradores na arte.

A atriz Berta Loran, que se consagrou principalmente com atuações em humorísticos, morreu aos 99 anos no Rio de Janeiro, no dia 28 de setembro de 2025. É uma perda na lista dos nonagenários, bem como a do humorista Pedro Farah, falecido aos 95 anos.

Veja artistas brasileiros com longevidade da carreira, que alcançaram a marca dos 90 anos. Alguns continuam atuantes. Outros se aposentaram.

Laura Cardoso - Nascida em 13/9/1927 - Um das mais emblemáticas atrizes do Brasil acumulou inúmeros prêmios ao longo de seus 74 anos de carreira, sendo recordista em participações em telenovelas (63). Dona Isaura, de 'Mulheres de Areia', e Guiomar, de 'A Viagem', são algumas das personagens marcantes.

Nathália Timberg - Nascida em 5/8/1929 - A carreira da atriz teve mais de sete décadas no teatro, cinema e televisão. Ela coleciona papéis memoráveis como Juliana em 'A Sucessora', Cecília Spina em 'Ti Ti Ti', Celina Junqueira em 'Vale Tudo', Mariana em 'Pantanal' e Constância Eugênia em 'O Dono do Mundo'.

Fernanda Montenegro - Nascida em 16/10/1929 - Além das inúmeras personagens marcantes, foi a primeira brasileira a vencer o Emmy Internacional, em 'Doce de Mãe' (2013), assim como recebeu indicações ao Globo de Ouro e ao Oscar de melhor atriz por seu trabalho em 'Central do Brasil' (1998). Tornou-se 'imortal' da Academia Brasileira de Letras.

Haroldo Costa - Nascido em 13//5/1930 - Ator, escritor, produtor e sambista brasileiro, ele iniciou no Teatro Experimental do Negro, quando esteve na peça 'O Filho Pródigo', de Lucio Cardoso. Atuou como produtor-realizador de espetáculos, contratado por proprietários de casas de shows

Lima Duarte - Nascido em 29/3/1930- Reconhecido como um dos pioneiros da televisão brasileira, ele esteve presente desde sua inauguração. Sinhozinho Malta, de 'Roque Santeiro', e Sassá Mutema, de 'Salvador da pátria', são dois de seus personagens mais marcantes.

Tony Tornado - Nascido em 26/5/1930 - Um dos principais nomes da música black music e precursor do estilo afro no país, consagrou-se tanto na área musical, como na atuação. Em 1970, foi o vencedor da fase brasileira do V Festival Internacional da Canção com a canção soul 'BR-3'. Tony Tornado está no ar na novela Êta Mundo Melhor (continuação de Êta Mundo Bom!).

Mauro Mendonça - Nascido em 2/4/1931 - Um dos maiores atores da televisão brasileira, também se destacou no cinema ao atuar ao lado de Sônia Braga e José Wilker no filme 'Dona Flor e Seus Dois Maridos', baseado na obra de Jorge Viveu o Dr. Teodoro Madureira, o 'marido vivo' de Dona Flor.

Manoel Carlos - Nascido em 14/3/1933 - Conhecido simplesmente pelo apelido Maneco, o autor Ã© um dos mais consagrados das telenovelas brasileiras. A partir da dÃ©cada de 1990, seus trabalhos se tornaram cÃ©lebres por retratar a burguesia carioca, principalmente no bairro do Leblon.

Ary Fontoura - Nascido em 27/1/1933 - Participou de mais de 50 novelas na Globo e recebeu diversos prêmios na carreira. Entre os personagens marcantes, estão Baltazar Câmara de 'O Espigão', Aristóbolo Camargo, de 'Saramandaia', Nonô Correia, de 'Amor com Amor Se Paga', e 'Seu Flô', de 'Roque Santeiro'.Ary Fontoura está no ar na novela Êta Mundo Melhor.

Stênio Garcia -Nascido em 28/4/1932 - Conhecido por suas performances, ele estreou com participações especiais no seriado 'O Vigilante Rodoviário'. Em 'Carga Pesada', viveu o caminhoneiro Bino, um de seus papéis mais populares, pelo qual venceu o Prêmio APCA de melhor ator de televisão.

Rosa Maria Murtinho - Nascida em 24/19/1932 - Vencedora de um Troféu APCA de melhor atriz e um Kikito do Festival de Gramado, além de possuir duas indicações ao Troféu Imprensa de melhor atriz e ser laureada com o Troféu Mário Lago.

Othon Bastos - Nascido em 23/5/1933 - É um ator recordista em participações na TV, já tendo participado de mais de 80 produções entre novelas, séries e minisséries. Atualmente, o artista segue na ativa com a apresentação do monólogo 'Não Me Entrego, Não'.

Íris Bruzzi - Nascida em 16/2/1935 - Ficou conhecida como vedete nos shows de Carlos Machado e como uma das Certinhas do Lalau de Sérgio Porto. Sua carreira como atriz também inclui cinema e televisão.

Renato Aragão - Nascido em 13/1/1935 - Considerado um dos maiores comediantes da TV brasileira, tornou-se célebre pelo personagem Didi, com o qual liderou o grupo humorístico 'Os Trapalhões', entre as décadas de 1960 a 1990.

Glória Menezes - Nascida em 19/10/1934 - Ícone da história da televisão brasileira, ela foi a protagonista de '2-5499 ocupado', a primeira telenovela diária, exibida em 1963, na extinta TV Excelsior. Viúva de Tarcísio Meira após 59 anos de união, interpretou diversos personagens marcantes durante sua trajetória.

Hermínio Bello de Carvalho - Nascido em 28/3/1935 - É um compositor, poeta e produtor musical brasileiro, além de ativista cultural. Assim, o artista foi um dos responsáveis pelo sucesso de Clementina de Jesus, e fez parcerias marcantes com Cartola, Carlos Cachaça, Paulinho da Viola, entre outros.

Sônia Zagury - Nascida em 1935 - Iniciou sua carreira artística na década de 1990. Assim, destacou-se primeiramente por suas participações em 'Explode Coração' (1995) onde interpretou a mãe de Edson Celulari, e em 'Terra Nostra' (1999), de Benedito Ruy Barbosa, interpretando a cozinheira Antônia.

